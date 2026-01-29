City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Ciclone Harry, Abi: ‘Pronti a sospendere i mutui per le regioni colpite da maltempo’

L'associazione ha invitato le banche a dare immediata attuazione alla sospensione appena i provvedimenti e le ordinanza saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale

29 Gennaio 2026 - 15:04 | Comunicato Stampa

ciclone harry siderno

L’Abi ha invitato “le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui” nelle regioni colpite dal maltempo eccezionale nei giorni scorsi, “appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali” del governo “saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale”.

È quanto si legge in una nota dell‘associazione a seguito della dichiarazione del consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per la Regione Calabria, la Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.

Leggi anche

“La Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze, fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui”.

“Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l’Abi ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori” ricorda il comunicato.

Fonte: Ansa Calabria

Ciclone HarryCalabria Attualità