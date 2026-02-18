Ciclone Harry, disco verde in Cdm: un miliardo per Calabria, Sicilia e Sardegna

Approvato il decreto maltempo per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi

Il Consiglio dei ministri – a quanto si apprende – ha approvato il decreto legge e le delibere di protezione civile necessari per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi.

Nell’insieme le risorse, destinate a famiglie e imprese in Calabria, Sicilia e Sardegna, ammontano a oltre 1 miliardo di euro, compresi i 100 milioni già stanziati in precedenza.