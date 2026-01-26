Ciclone Harry, Occhiuto: ‘Comuni al lavoro per stabilire entità dei danni’

“Oggi stesso si farà un’ordinanza di Protezione civile, con un primo stanziamento di 100 milioni di euro per lavori di somma urgenza che stiamo realizzando in questi giorni, sono 33 milioni a regione. Poi è prevista una puntuale ricognizione dei danni e la copertura dei danni con un provvedimento interministeriale, diversi ministeri contribuiranno.

È prevista anche la possibilità di intervenire sulla sospensione dei mutui per le comunità maggiormente colpite dal mareggiate dei giorni scorsi”. Lo ha dichiarato il governatore calabrese Roberto Occhiuto, dopo aver partecipato al Consiglio dei ministri che ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria

La stima dei danni per la Calabria

Occhiuto ha ribadito che per la Calabria c’è una “stima di massima di 300 milioni di euro” ma “i Comuni stanno ancora valutando l’entità dei danni. A noi – ha continuato – interessa che ci siano le risorse per ricostruire quello che il mare ha portato via, e che ci siano le risorse per fare opere di mitigazione del rischio.

Perché ci sono alcune zone dove prima c’erano 100 metri di spiaggia e oggi la spiaggia non c’è più, quindi anche una mareggiata di minore rispetto a quella dei giorni passati potrebbe fare gli stessi danni.

È necessario che nell’ordinanza di Protezione civile siano contenute anche deroghe per interventi di mitigazione del rischio o rifacimento delle coste”. “Abbiamo trovato grande disponibilità da parte del governo – ha spiegato poi Occhiuto -, riconosciuta da tutti e tre i presidenti, quindi aspettiamo la ricognizione dei danni per poter poi avere le risorse che saranno necessarie”.