Maltempo, scuole chiuse anche domani a Melito

Il Comune ha disposto, con apposita ordinanza, la proroga della chiusura delle scuole a causa del persistere di condizioni metereologiche avverse

Il Comune di Melito Porto Salvo ha comunicato che, a causa del persistere delle condizioni meteorologiche avverse legate al ciclone Harry, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stata prorogata anche per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026.

Il Sindaco, con Ordinanza n. 06/2026, ha disposto la misura precauzionale in risposta all’Allerta Meteo ROSSA, che prevede precipitazioni intense, forti raffiche di vento, attività elettrica e mareggiate lungo la costa. Le condizioni meteo sono considerate un serio pericolo per la pubblica incolumità.

Leggi anche

Le scuole resteranno chiuse per permettere un ulteriore monitoraggio dei plessi scolastici, garantendo così la massima sicurezza per studenti, famiglie e personale scolastico.

Il Comune invita la cittadinanza alla prudenza, esortando a limitare gli spostamenti non necessari fino a quando le condizioni non miglioreranno. La situazione rimane sotto stretta osservazione e ulteriori aggiornamenti seguiranno.