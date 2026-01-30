Ciclone Harry, Tajani blinda i fondi del Ponte: ‘FI contraria alla proposta’
"Vogiamo che diventi una delle grandi opere per la crescita di Calabria, Sicilia e di tutta l'Italia" le parole del Vicepremier
30 Gennaio 2026 - 06:30 | Comunicato Stampa
“FI vuole che il Ponte sullo Stretto diventi una delle grandi opere destinate a favorire la crescita di Calabria, Sicilia e di tutta l’Italia. I fondi previsti per la realizzazione non dovranno essere tagliati ed utilizzati per risarcire i danni del maltempo. Ci sono tante proposte in proposito che verranno esaminate dal governo. Quella di utilizzare i fondi del ponte ci trova contrari”.
Lo precisa, su X, il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni rilasciate nel punto stampa a Bruxelles.