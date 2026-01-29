Salvini: ‘I fondi del Ponte sullo Stretto non si toccano. Per il maltempo ne troveremo altri’
Il ministro delle infrastrutture è categorico: "Sono fondi per investimenti, bisogna conoscere le cose. Il Ponte serve, anche in caso di eventi disastrosi"
29 Gennaio 2026 - 14:13 | Comunicato Stampa
“I fondi destinati al ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud“.
Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno su Roberto Maroni a Montecitorio.
“No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono per Sicilia, per Calabria e per Sardegna ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero”.
Salvini ha concluso:
“Il Ponte serve ai siciliani. Anzi, col ponte probabilmente in caso di eventi disastrosi anche i soccorritori riuscirebbero a intervenire più velocemente. Quindi non si capisce perché i siciliani dovrebbero avere i problemi e non avere manco il ponte”.