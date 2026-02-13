Ciclone Ulrike, oltre 30 interventi nel reggino: tetti scoperchiati, alberi caduti e cornicioni pericolanti

La notte appena trascorsa è stata intensa per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria, impegnati senza sosta su decine di segnalazioni legate all’ondata di maltempo causata dal ciclone Ulrike che ha colpito, in particolar modo, la fascia tirrenica calabrese.

Effettuati oltre 30 interventi in diverse zone del territorio. Le criticità principali hanno riguardato tetti scoperchiati, alberi caduti e cornicioni pericolanti, con operazioni di messa in sicurezza proseguite per ore.

L’emergenza non è ancora rientrata. Questa mattina, in coda circa altri 30 interventi da completare su tutta la provincia. Le squadre hanno lavorato per l’intera notte, spostandosi da un punto all’altro per rispondere alle richieste e ridurre i rischi per cittadini e viabilità.

Il quadro resta delicato: con forti venti e pioggia. L’invito è alla prudenza, soprattutto nelle aree più esposte e in prossimità di alberature e edifici con parti ammalorate.