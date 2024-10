Tutto pronto per la decima edizione del ‘Cimento invernale della Locride’

Il Cimento Invernale della Locride compie dieci anni, dal 2012 con una edizione meditativa durante la pandemia.

L’Associazione Zephyria e l’Università Popolare ArtInMovimento, in sinergia con la realtà Salvamento Locride Mare, propongono, per lunedì 26 dicembre, alle ore 12.00, all’altezza di Piazza Nosside, sita sul Lungomare di Locri, la decima edizione del Cimento invernale della Locride.

Un momento iniziatico, una prova di coraggio, una sfida con se stessi, un modo originale per godere delle bellezze del territorio in un periodo dell’anno desueto, un rituale benefico e un evento collettivo. Questo e molto altro è il Cimento invernale della Locride che prende spunto da una gara sportiva, da una sorta di competizione che aveva come contesto le acque invernali.

“Non sappiamo mai in anticipo chi sarà con noi. Noi ci crediamo e aspettiamo tutto l’anno questo momento goliardico e di unione, questo tuffo in mare per ricongiungerci con l’elemento acqua che rimanda psicoanaliticamente alle emozioni e simbolicamente alla volontà e all’adattabilità. L’importante è che la tradizione continui…”, afferma Annunziato Gentiluomo, Presidente di entrambe le realtà proponenti.

Media partner dell’evento è la testata on line ArtInMovimento Magazine.

L’Associazione Zephyria si occupa fondamentalmente di discipline bionaturali, arti visive e questioni di genere, ed è molto legata al rapporto col territorio.

L’Università Popolare ArtInMovimento, afferente alla CNUPI, è impegnata nella promozione di una visione globale di salute e benessere dell’uomo ed è una Scuola di Formazione Accreditata A.S.I./Settore D.B.N.-D.O.S., iscritta al Registro N. A-58, per il Reiki e il Karuna Reiki®. Si interessa inoltre dell’educazione alla bellezza, promuovendo le arti visive, musicali e coreutiche, e la scrittura creativa.