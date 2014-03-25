Cinema Lab: il produttore Gabriele Pacitto incontra gli studenti del Liceo Vinci

di Laura Maria Tavella – Ancora una lezione formativa per gli studenti del Liceo Vinci, nell’ambito del progetto Cinema Lab, che vede coinvolti personaggi del mondo del cinema, dietro le quinte e davanti agli schermi e rivolto a tutti i ragazzi del Liceo che vogliono conoscere, attraverso gli insegnamenti di registi, scrittori, attori ed altri professionisti il mondo del cinema.‘Sono molto contento di far parte di questo progetto: ci credo molto e mi auguro che sia modello di un sistema da portare in tutta Italia tra le altre scuole, perché è giusto, per chi vuole intraprendere la carriera cinematografica, capirne i meccanismi, le gioie e i dolori di questo mestiere sin da piccoli – spiega Pacitto – Io stesso ho cominciato molto piccolo, sono 20 anni che faccio produzione, partendo dal mondo della musica e non mi sento arrivato, ma sento di essere ancora un’apprendista: questo per dire che davvero non basta forse una vita intera per imparare, è veramente ampio lo spettro della produzione.‘La lezione di oggi -afferma il produttore- si incentrerà principalmente sulla produzione: spiegherò le varie fasi, dallo sviluppo fino alla consegna della copia campione per le sale cinematografiche o alla consegna dei master per le tv. Il consiglio che posso dare a questi ragazzi è di crederci: il mondo del cinema è un mondo difficile, lo era già quando ho cominciato io, adesso lo è molto di più, quindi il mio consiglio è “credeteci, credeteci!’Sui progetti futuri Pacitto preferisce non sbilanciarsi ‘così, per scaramanzia, ma posso dire che alcuni progetti sono televisivi, altri si concentrano più sul web che sul cinema. Vedrete presto!’