Comune di Cinquefrondi, UIL FPL: ‘Ok a regolamento dei buoni pasto per i lavoratori’

"Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa conquista, la tenacia della UILFPL Calabria paga" così Bloise e Mancuso

Un importante traguardo è stato raggiunto per i lavoratori del Comune di Cinquefrondi con l’introduzione dei buoni pasto, frutto della collaborazione e del costante impegno della UIL FPL Calabria, del Rappresentante Sindacale all’interno del comune Sergio Longo e dell’Amministrazione che si è attivata nella ricerca della soluzione.

Questo risultato testimonia l’efficacia del dialogo sindacale e la determinazione nel garantire migliori condizioni lavorative per i dipendenti.

Il ruolo della UIL FPL Calabria

La UIL FPL Calabria desidera ringraziare tutti coloro che hanno attivamente contribuito al raggiungimento di questo obiettivo condiviso.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa conquista“, affermano il Segretario Generale UIL FPL Calabria Walter Bloise e la Segretaria Organizzativa Annarita Mancuso. Il percorso ha visto molteplici interlocuzioni, ma la volontà comune di migliorare il benessere dei lavoratori ha prevalso, portando a un risultato concreto.

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Un passo avanti per i dipendenti comunali

L’ottenimento dei buoni pasto rappresenta un passo avanti significativo per il riconoscimento del valore del lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti comunali di Cinquefrondi. Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, una sinergia attiva e una costante sensibilità permettono di anticipare e affrontare nuove sfide per costruire un futuro lavorativo sostenibile e rispettoso per tutti.

Segretario Generale UIL FPL Calabria

Walter R.E. Bloise