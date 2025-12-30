Cinquefrondi, grande successo per il concerto di Silvestri: si continua con Marvin & Andrea Prezioso – FOTO

E gli eventi del cartellone continuano: questa sera spazio al divertimento e alla musica dance, con l’attesissima esibizione di Marvin & Andrea Prezioso

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi esprime grande soddisfazione per la straordinaria riuscita dell’evento musicale che ha visto protagonista Daniele Silvestri, regalando alla comunità una serata di altissimo livello artistico, culturale ed emotivo. Un evento di grande qualità che ha visto salire sul palco musicisti di assoluto valore, tra i quali Gianluca Misiti, musicista di origini cinquefrondesi, la cui presenza ha rappresentato un motivo di profondo orgoglio per tutta la cittadinanza. Nel corso della serata, in un clima di forte partecipazione e sentita emozione, il Sindaco ha consegnato due targhe di riconoscimento:

una a Daniele Silvestri, per l’eccezionale contributo artistico e per aver regalato a Cinquefrondi un evento di altissimo spessore culturale;

l’altra a Gianluca Misiti, musicista cinquefrondese, per il talento, la professionalità e per essere ambasciatore della nostra comunità nel panorama musicale nazionale.

La cerimonia di consegna ha rappresentato uno dei momenti più intensi della serata, sottolineando il valore della musica come linguaggio universale e come strumento di identità, appartenenza e crescita collettiva. Straordinaria la risposta del pubblico: una piazza gremita, calorosa ed entusiasta, con la partecipazione di tantissimi cittadini e di numerosi visitatori provenienti dai comuni limitrofi, a conferma della capacità di Cinquefrondi di attrarre e diventare punto di riferimento culturale per l’intero territorio.

Il successo dell’evento conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a investire su iniziative di qualità, capaci di valorizzare il centro cittadino, promuovere la socialità e rafforzare il senso di comunità.

E gli eventi del cartellone continuano: questa sera spazio al divertimento e alla musica dance, con l’attesissima esibizione di Marvin & Andrea Prezioso, DJ di fama nazionale, pronti a far ballare e divertire il pubblico in una serata all’insegna dell’energia e della spensieratezza.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e in particolare alla Città Metropolitana che ha reso possibile questa serata. Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa ai prossimi appuntamenti in programma.