Piazza e Municipio intitolati a Tropeano e Manferoce: comunità in festa a Cinquefrondi

Domenica 17 agosto 2025, nella suggestiva cornice dell’ex Piazza Municipio, si è svolta una serata dedicata alla memoria e alla gratitudine, che ha visto la partecipazione commossa della cittadinanza e delle famiglie dei compianti Pippo Tropeano e Raffaele Manferoce.

L’evento, dal titolo “Risonanze nel Tempo – Un viaggio tra Musica, Emozione e Memoria”, è stato impreziosito da uno spettacolo musicale intenso con musiche originali e rivisitazioni curate da Maria Angela Ciurleo, accompagnata dal Quartetto Corde Rosa e dal batterista Salvatore Lombardo.

L’intitolazione del Palazzo e della nuova piazza

Durante la serata si è svolta la cerimonia ufficiale di intitolazione del Palazzo Municipale a Raffaele Manferoce, figura di riferimento per la comunità, e della nuova piazza a Pippo Tropeano, spazio un tempo incolto e fangoso, oggi riqualificato e restituito alla cittadinanza.

La presenza delle famiglie Tropeano e Manferoce ha reso l’atmosfera ancora più intensa e partecipata, segno del legame forte e vivo tra la comunità e chi ha lasciato un segno indelebile nella storia del paese.

Un progetto per la memoria collettiva

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il progetto Viviamo Cinquefrondi, ha avuto l’obiettivo di valorizzare la memoria collettiva e di restituire dignità e significato ai luoghi simbolo del vivere quotidiano.