Regionali Calabria, Conia: ‘Il noi deve prevalere sull’io. Ecco perchè non mi candido’

Il sindaco di Cinquefrondi ringrazia Tridico e spiega: "Il ruolo di consigliere regionale è incompatibile con quello di sindaco. Non tutti fanno politica per interesse o ambizione"

Il sindaco di Cinquefrondi e consigliere metropolitano di Reggio Calabria Michele Conia ha spiegato, con una nota, i motivi della sua scelta di non candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria:

«In questi giorni ho ricevuto tante proposte, tante telefonate, tanti incoraggiamenti a candidarmi al Consiglio regionale. Voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno pensato a me e, in modo particolare, il candidato Presidente Pasquale Tridico che fino all’ultimo mi ha proposto questa opportunità con grande stima e vicinanza.

Sarebbe stato, dal punto di vista personale, un passo importante. Ma non tutti fanno politica per interesse o per ambizione individuale. Io credo che il noi debba sempre prevalere sull’io. In Calabria il ruolo di consigliere regionale è incompatibile con quello di sindaco.

Per questo resto sindaco del mio comune. Perché questo è l’impegno che ho preso con i miei cittadini, con la mia comunità e con Rinascita Per Cinquefrondi, che pochi mesi fa, in assemblea e all’unanimità, mi ha chiesto di guidare ancora il nostro movimento alle prossime elezioni amministrative.

Dopo tanti anni di lavoro insieme, sento che è arrivato il momento di raccogliere i frutti migliori di questo percorso come merita la mia Cinquefrondi, la mia gente, il mio comune.

Scelgo la coerenza. Scelgo la mia comunità rispetto ad una grande occasione personale.