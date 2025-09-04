Regionali, Tridico ufficializza Falcomatà: ‘Nome straordinario’
Il prof. Pasquale Tridico lancia il primo cittadino: 'La sua storia coerente con i valori che ci guidano'
04 Settembre 2025 - 17:50 | di Redazione
“Sono felice che Giuseppe Falcomatà abbia condiviso il nostro progetto. La sua candidatura è un valore aggiunto che rafforza il nostro percorso. Lo ringrazio per la generosità con cui si è speso sollecitando anche le candidature di molti amministratori della sua squadra in Comune e alla Città Metropolitana, a sostegno della nostra proposta politica per la guida della Calabria”.
E’ il post di Pasquale Tridico, candidato a presidente della Regione Calabria del centrosinistra sulla candidatura del primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.
L’esperienza di sindaco e il ruolo nell’Anci
“Falcomatà porta con sé l’esperienza di sindaco di una città importante come Reggio Calabria e un ruolo riconosciuto a livello nazionale nell’Anci, come punto di riferimento per tanti sindaci calabresi e italiani. La sua è una storia coerente con i valori che ci guidano. Giustizia sociale, impegno concreto e vicinanza alle comunità. È un contributo di competenza e autorevolezza che può dare nuova forza alla strada che stiamo costruendo per la Calabria“.
E sulle critiche che arrivano dalla destra, Tridico risponde:
“La destra, che lo attacca per la sua disponibilità ma tace sul Papeete di Occhiuto, pensava di trovarci impreparati. Invece le forze progressiste hanno saputo organizzarsi e mettere insieme grandi risorse. Falcomatà ne è la prova. Un nome straordinario per una Calabria che vuole rialzarsi”.