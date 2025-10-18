Cinquefrondi, realizzato un murale dedicato a Nicola Gratteri

City Now

L'immagine, realizzata dal tagger calabrese Sero-583p, raffigura Gratteri avvolto nella toga e con sotto la scritta "La cultura rende liberi"

18 Ottobre 2025 - 15:23 | Redazione

Un murale dedicato al procuratore di Napoli Nicola Gratteri è stato realizzato sul muro esterno, accanto all’ingresso, della scuola elementare “Della Scala” a Cinquefrondi, paese nell’interno della piana di Gioia Tauro.
 

L’immagine, realizzata dal tagger calabrese Sero-583p, raffigura Gratteri avvolto nella toga e con sotto la scritta “La cultura rende liberi”, e si trova in un punto di passaggio per le centinaia di bambini che frequentano la scuola e le loro famiglie.
    Un messaggio rivolto ai più giovani e un invito a stimolare il senso di legalità contro la cultura mafiosa della ‘ndrangheta.

