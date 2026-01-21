Transizione digitale: Cinquefrondi lancia gli ‘Open Day’ per la Carta d’Identità Elettronica

Il Comune di Cinquefrondi accelera il percorso di digitalizzazione e di rafforzamento della sicurezza dei propri cittadini

Il Comune di Cinquefrondi accelera il percorso di digitalizzazione e di rafforzamento della sicurezza dei propri cittadini. In ottemperanza al Regolamento UE 2019/1157, l’Amministrazione Comunale annuncia l’avvio di una serie di aperture straordinarie degli sportelli anagrafici, dedicate esclusivamente al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’iniziativa risponde a una necessità concreta e ormai imminente: a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Attualmente, 1.704 cittadini di Cinquefrondi sono ancora in possesso del vecchio modello e dovranno pertanto procedere alla sostituzione.

I Vantaggi della Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Il passaggio alla CIE non rappresenta solo un adempimento normativo, ma un passo fondamentale verso una Pubblica Amministrazione più moderna, sicura e accessibile. In particolare, la Carta d’Identità Elettronica garantisce:

Massima sicurezza: elevati standard di protezione contro contraffazione e furti d’identità;

Identità digitale: accesso semplice e sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario, ecc.);

Validità europea: piena interoperabilità e facilità di movimento all’interno dell’Unione Europea.

Open Day CIE – Aperture straordinarie (senza prenotazione)

Per agevolare i cittadini, gli uffici anagrafici saranno aperti di sabato, senza necessità di prenotazione, nelle seguenti date:

Sabato 24 gennaio 2026 | ore 9:00 – 13:00

| ore Sabato 31 gennaio 2026 | ore 9:00 – 13:00

| ore Sabato 7 febbraio 2026 | ore 9:00 – 13:00

| ore Sabato 14 febbraio 2026 | ore 9:00 – 13:00

Per il rilascio della CIE, il cittadino dovrà presentarsi munito di:

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;

una fotografia recente in formato tessera;

ricevuta di pagamento di € 22,00, da effettuare preventivamente ed esclusivamente online tramite il circuito PagoPA, accedendo al portale istituzionale del Comune: www.comune.cinquefrondi.rc.it

Dichiarano congiuntamente il Sindaco, Avv. Michele Conia, e il Responsabile della V Ripartizione, Dott. Domenico Aldo Bellocco: