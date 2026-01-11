Rinascita per Cinquefrondi apre la campagna elettorale: ‘Insieme per il terzo mandato di Conia’

C’è un tempo per amministrare. E poi c’è un tempo per difendere una rivoluzione. Quel tempo è adesso.

Il movimento politico Rinascita per Cinquefrondi apre ufficialmente una nuova campagna elettorale per Cinquefrondi.

Lo fa con la forza di chi non promette, ma ha già dimostrato. Lo fa con l’orgoglio di chi amministra questa comunità da oltre dieci anni, cambiandone il volto, il destino, l’anima. Rinascita non nasce nei palazzi. Rinascita nasce dal popolo e per il popolo.

È il movimento che ha mandato a casa la vecchia politica, le sue logiche opache, i suoi accordi sottobanco, i suoi giochi di potere. Ed è lo stesso movimento che oggi, all’unanimità, si riconosce ancora una volta nel suo leader: il Sindaco Michele Conia, pronto a mettere esperienza, passione e coraggio al servizio di Cinquefrondi per un terzo mandato.

Dieci anni di amministrazione e una comunità cambiata

Dieci anni di governo hanno prodotto un cambiamento totale. Cinquefrondi ha ritrovato orgoglio, dignità, senso di appartenenza. È tornata a essere una comunità che cammina a testa alta, che viene raccontata in positivo, che è diventata un punto di riferimento per la Calabria e, in molte battaglie, anche a livello nazionale. Questo risultato è il frutto di un lavoro collettivo.

Leggi anche

Della lealtà, della competenza e della passione delle amministratrici e degli amministratori che Rinascita ha espresso in questi anni. Di una squadra che ha scelto di servire, non di servirsi. Oggi quella rivoluzione culturale e sociale viene attaccata. C’è chi vorrebbe fermarla usando vecchi metodi, vecchie scorciatoie, vecchie abitudini che appartengono a un passato che Cinquefrondi ha già respinto. A loro diciamo con chiarezza: non torneremo indietro.

Una campagna “alla luce del sole”

La nostra campagna elettorale sarà, ancora una volta, alla luce del sole. Le liste nasceranno pubblicamente, senza accordi segreti, senza patti nascosti, senza compromessi al ribasso. La nostra sezione, aperta da quindici anni, estate e inverno, continuerà a essere la casa di tutte e tutti. Le riunioni si terranno a porte aperte, come sempre. Noi non crediamo nei veleni, nelle volgarità, nelle accuse sterili.

Crediamo nel confronto, nelle idee, nel coinvolgimento vero del popolo. Crediamo in una politica che unisce, non che divide. Stiamo lavorando per costruire una squadra ancora più forte, con nuove candidature capaci di portare competenze, energie e passione al servizio della comunità. E lo faremo insieme.

Appello alla cittadinanza: “difendere il percorso avviato”

Per questo rivolgiamo un appello chiaro a tutta la cittadinanza: difendiamo insieme questa rivoluzione.

Difendiamo ciò che Cinquefrondi è diventata. Difendiamo il futuro che abbiamo iniziato a costruire. Chiunque voglia partecipare è il benvenuto e la benvenuta. Ogni sera, dalle ore 18:30, nella nostra sezione. Per discutere, proporre, contribuire alla scrittura del nuovo programma e alla scelta delle candidature. In modo pubblico, trasparente, popolare.

Leggi anche

Rinascita non è un simbolo. Rinascita è una comunità in cammino. Rinascita è popolo che decide. Rinascita è orgoglio, coraggio, futuro. E oggi, ancora una volta, diciamo: Cinquefrondi non si ferma.

La rivoluzione continua.