Reggio, al Circolo Arci Samarcanda i nuovi laboratori creativi ‘Discorsi d’Arte’

Il Circolo Arci Samarcanda apre le sue porte alla creatività con la presentazione, domenica 30 novembre ore 19.00, dei nuovi laboratori curati dal “Collettivo Artistico Indipendente”.

Le anime del Collettivo, Giuseppe Murdaca, Elisa Urso, Alessandro Gallo, Eleonora Maria Barbaro e Adriana Repaci, pur provenendo da percorsi e linguaggi diversi, hanno scelto di intrecciare le proprie voci, scegliendo come “casa” il Samarcanda, bene confiscato sottratto alla criminalitá e restituito alla città di Reggio Calabria grazie al faticoso lavoro del Circolo.

Il Collettivo presenterà ai soci i laboratori artistici che partiranno a Gennaio 2026: il Corso di Fotografia e Post-Produzione a cura di Alessandro Gallo, il corso di Collage creativo a cura di Eleonora Maria Barbaro ed il corso di intaglio e scultura su Gesso a cura di Elisa Urso. L’obiettivo è comune:

Rendere l’arte accessibile, costruire legami, valorizzare diversità e generare consapevolezza.

Attraverso i laboratori, aperti a tutte e tutti, l’arte diventa un ponte capace di unire esperienze diverse, superare barriere culturali e favorire il dialogo.

Il Samarcanda, con questo nuovo percorso si conferma sempre più un luogo aperto, vivo e inclusivo. Uno spazio dove l’arte non è solo espressione estetica, ma occasione di crescita, incontro e impegno sociale.

Vi aspettiamo il 30 novembre alle ore 19.00. Non mancate.