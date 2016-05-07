Il Circolo Calarco ricorda Peppino Impastato con un fumetto
A 38 anni dalla morte di Peppino Impastato, un incontro con il fumettista Lelio Bonaccorso per riscoprire la storia dell'attivista che sfidò la mafia con la risata
07 Maggio 2016 - 14:40 | di Redazione
Il Circolo culturale G. Calarco- Coop. V. Veneto il 7 maggio alle ore 18 presso la propria sede, in occasione del 38° anniversario dalla morte, ricorda Peppino Impastato assassinato dalla mafia la notte tra l’8 e il 9 maggio 1978.
Peppino Impastato, attivista politico, ideatore e fondatore del giornale “L’idea socialista”(1965), del gruppo “La musica e Cultura” (1975) e di Radio AUT (1977), è stato un personaggio scomodo nel panorama politico di Cinisi (PA) in quanto esprimeva apertamente il proprio dissenso e denunziava abusi e speculazioni senza tacere nomi e cognomi di politici e mafiosi coinvolti.
Il Circolo G. Calarco dedica questo incontro a Peppino Impastato, giovane idealista concreto e coraggioso, e presenta il libro “Peppino Impastato, un giullare contro la mafia” di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, BeccoGiallo Edizioni condividendone il progetto editoriale che è quello di raccontare la realtà e le storie, al contempo importanti e scomode, che hanno bisogno e ragione di essere ricordate.
“Peppino Impastato, un giullare contro la mafia”, attraverso una narrazione volutamente frammentaria e tramite flashback, ricostruisce la vicenda umana e politica di Impastato nell’ultimo anno di vita quando verrà assassinato dalla mafia con una vera e propria esecuzione esemplare atta letteralmente a cancellarlo dalla faccia della terra.
Il racconto, essenziale nei testi di Marco Rizzo e nei disegni di Lelio Bonaccorso , è il risultato di una ricerca storico- documentale attenta e appassionata effettuata dagli autori che hanno fatto emergere l’umanità e l’intuizione che ebbe Peppino Impastato nell’uso dell’irriverenza e della risata quale forza devastante nei confronti del potere e della prepotenza. Gli autori hanno messo in evidenza questo aspetto di Impastato che, proprio come un giullare attraverso lo sberleffo, ha messo a nudo quelle verità che tutti vedono ma nessuno ha il coraggio di denunziare.
Lelio Bonaccorso, presente all’incontro, è nato a Messina ed è fumettista, illustratore e insegnante presso la Scuola del Fumetto di Palermo e Messina. Nel 2009 ha realizzato, insieme allo sceneggiatore Marco Rizzo, il fumetto ” Peppino Impastato, un giullare contro la mafia” Premio Satira ( Forte dei Marmi 2009) , Premio Gian Carlo Siani ( Napoli 2009) e Premio Boscarato (Treviso 2009). Insieme a Marco Rizzo ha inoltre pubblicato, tra gli altri, ” Gli ultimi giorni di Marco Pantani” (Rizzoli-Lizard 2011), “L’invasione degli scarafaggi, la mafia spiegata ai bambini” (BeccoGiallo 2012), ” Jan Karski l’uomo che scoprì l’Olocausto” (Rizzoli -Lizard 2014). Nel 2012 ha disegnato nella serie “Fear itself the homefront ” (Marvel) e “The Unxeptable” (DC-Vertigo) ; nel 2013-14 ha disegnato tre storie brevi edite su “Lettura” del Corriere della sera. I suoi lavori sono stati pubblicati in diversi Paese europei oltre che in Canada, USA, America Latina. Con la ” Triskelion Film Company”, di cui è uno dei fondatori, ha collaborato a prodotti cinematografici tra cui ” Giostra serie web”, il videoclip “U Piscispada”.
Presenta l’incontro il giornalista Claudio Cordova, interviene lo storico Diego Privitera.
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