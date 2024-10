Il grande tennis torna al CT Rocco Polimeni di Reggio Calabria

Next Gen macroarea Sud under 10/12/14 maschile e femminile, le prequalificazioni Internazionali d’Italia BNL e la finale master Pickleball

Le giovanissime leve del tennis meridionale, gli aspiranti partecipanti agli Internazionali d’Italia e i nuovi appassionati del Pickleball calabrese saranno di scena nei prossimi giorni, a Reggio Calabria, ospiti dei campi del Circolo tennis Rocco Polimeni.

Sono tre gli eventi che si svolgeranno in Riva allo Stretto e che registrano il patrocinio del Comune di Reggio Calabria che ha partecipato alla presentazione con il consigliere delegato allo Sport e Turismo, Giovanni Latella.

Il primo, già in fase di svolgimento è il torneo Next Gen per le categorie under 10/12/14 maschile e femminile, macroarea Sud, che si concluderà domenica 13 ottobre. Per l’occasione sono già presenti in città 195 giovanissimi tennisti che si contenderanno l’accesso diretto, in caso di vittoria, alle Next Gen di Torino 2024.

Il secondo, si tratta del torneo di prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia di Roma, maschile, che ha un montepremi di 10.800 euro, e che registrerà la presenza di circa 100 tennisti provenienti da tutta Italia. Il vincitore del torneo avrà la possibilità di accedere direttamente al tabellone di prequalificazioni nazionali al Foro Italico a Roma.

Ci sarà anche spazio per il Pickleball, una nuova disciplina, nata negli Stati Uniti e che proprio al Circolo del Tennis Polimeni registrerà la finale Master regionale, il 13 ottobre. Per il consigliere comunale delegato Giovanni Latella “il Ct Polimeni si conferma un punto di riferimento per il tennis del Sud Italia e per la Calabria, e questi appuntamenti ne sono la testimonianza.

Il circolo da sempre rappresenta un vanto non solo sportivo, ma anche sociale e culturale, inserito in un contesto urbano molto importante per lo sport, grazie alla presenza del Palacalafiore e di altre strutture sportive. Il tennis – ha ricordato Latella – proprio grazie al circolo Polimeni, ha sempre offerto grandi momenti di tennis, anche internazionale, auguro quindi un grande in bocca al lupo a tutti i tennisti dei tre tornei”.