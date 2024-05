Circoscrizioni a Reggio, come saranno regolate: la bozza del regolamento

Il ritorno alle circoscrizioni a Reggio Calabria non si è ancora materializzato, al contrario delle frizioni interne all’amministrazione Falcomatà. Come riportato in questi mesi, il ripristino degli organi di decentramento amministrativo vede un asse di ‘oppositori’ (tra questi il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e i consiglieri Filippo Burrone e Nino Castorina) dubbiosi soprattutto sui 10 milioni di euro complessivi, per l’intera consiliatura, da reperire.

L’argomento sarà oggetto specifico di una riunione di maggioranza nei prossimi giorni, momento clou per capire quale sarà il percorso da seguire. Da evidenziare un aspetto non secondario: il ripristino delle circoscrizioni fa parte delle linee di mandato dell’amministrazione Falcomatà, intenzionata a concludere il percorso entro la fine della legislatura.

Si spiega così l’andatura accelerata voluta dal consigliere Pd e presidente della II Commissione Giuseppe Marino, scatto in avanti che in queste settimane ha incontrato la resistenza degli “ostili”.

Intanto, una bozza di regolamento c’è. Il documento è stato redatto nei mesi scorsi a 6 mani dall’ex consigliere comunale (e predecessore di Marino alla guida dalla II Commissione) Gianluca Califano, il consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Giordano e la consigliera di opposizione Angela Marcianò.

40 gli articoli in 7 titoli regolano i “Principi Generali e partecipazione popolare” del ripristino delle circoscrizioni. Due gli aspetti principali che emergono dalla bozza del regolamento, in un certo senso collegate.

Il primo riguarda le numerose funzioni delegate, su aspetti di rilevante importanza per la vita quotidiana dei reggini quali viabilità, rifiuti, manutenzione idrica e stradale. Va da sè che un decentramento di questo tipo rivoluzionerebbe i rapporti tra l’amministrazione comunale e i cittadini, con le circoscrizioni che ricoprirebbero un ruolo fondamentale.

Il secondo aspetto, evidenziato anche dagli ‘ostili’ nelle sedute di commissione, riguarda i mancati riferimenti specifici sul come l’amministrazione comunale dovrebbe reperire i circa 10 milioni di euro complessivi necessari al ripristino delle circoscrizioni.

Di seguito la bozza del regolamento, non definitiva e ancora da approvare, che con ogni probabilità sarà utilizzata come base in II Commissione per portare avanti l’iter nelle prossime sedute ma che potrebbe subire anche modifiche sostanziali. In attesa di capire l’esito della riunione di maggioranza e in particolare lo scontro tra le due fazioni opposte.

Articolo 1: Principi Generali

Il territorio comunale è suddiviso in 5 circoscrizioni per favorire la partecipazione popolare e il decentramento dei servizi.

Le circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione e promuovono la partecipazione alla vita pubblica.

Hanno funzioni consultive, propositive e amministrative nelle materie di loro competenza.

Articolo 2: Consultazioni

I Consigli di Circoscrizione possono indire consultazioni popolari su problemi locali.

Le consultazioni possono essere richieste da almeno cento cittadini o da un’associazione registrata.

Il Presidente della Circoscrizione convoca l’assemblea popolare entro 30 giorni dalla richiesta, previa approvazione del Consiglio.

Articolo 3: Istanze

I cittadini possono presentare istanze scritte al Consiglio di Circoscrizione su questioni locali.

Il Presidente deve rispondere entro 30 giorni specificando i provvedimenti adottati o le ragioni della mancata azione.

Articolo 4: Consultazione Annuale

Il Consiglio può convocare una consultazione popolare entro il 20 settembre per redigere il programma annuale degli interventi.

I documenti relativi sono a disposizione dei cittadini e delle associazioni.

Articolo 5: Informazione

Le circoscrizioni assicurano il diritto all’informazione e all’accesso agli atti.

Viene pubblicato un bollettino informativo semestrale sulle attività delle circoscrizioni.

Articolo 6: Accesso agli Atti

I documenti amministrativi delle circoscrizioni sono pubblici e consultabili su richiesta.

Funzioni Propositive e Consultive

Articolo 7: Proposte Adozione Atti

I Consigli di Circoscrizione possono avanzare proposte agli organi comunali su problemi locali.

Le proposte vengono trasmesse al Sindaco e al dirigente del settore interessato.

Articolo 8: Interrogazioni al Sindaco

I Consigli di Circoscrizione possono rivolgere interrogazioni al Sindaco, che deve rispondere entro 30 giorni.

Articolo 9: Pareri

I pareri delle circoscrizioni sono richiesti per atti generali del Comune, come bilanci, piani urbanistici e regolamenti comunali.

Esercizio Funzioni Proprie e Delegate

Articolo 10: Gestione Beni e Servizi Comunali di Base

Le circoscrizioni gestiscono i beni e i servizi comunali di base destinati a soddisfare esigenze locali.

Articolo 11-12: Funzioni Delegate

Contestualmente all’entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale, con atto deliberativo sentiti i Consigli di Circoscrizione, individua le funzioni amministrative da delegare alle Circoscrizioni per la gestione dei seguenti servizi:

Demografici; Sociali di base; Diritto allo studio; Culturali e ricreativi; Corsi propedeutici allo sport ed iniziative promozionali dell’attività sportiva. Vigilanza municipale di Circoscrizione Viabilità Primo soccorso Rifiuti Manutenzione idrica e stradale. Leggi anche: Municipi della discordia a Reggio, Burrone ‘stoppa’ Marino: “Costano 10 milioni, non ci sono i fondi”

Articolo 13: Programma Annuale Interventi

Entro il 30 settembre di ogni anno, le circoscrizioni deliberano il programma degli interventi per l’anno successivo.

Risorse Finanziarie e Spese

Articolo 14: Assegnazioni Risorse Finanziarie

Il Consiglio Comunale assegna le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dei programmi delle circoscrizioni.

Articolo 15-16: Fondo Economale e Spese Sostenibili

Le circoscrizioni dispongono di un fondo economale per spese correnti necessarie al funzionamento.

Organi delle Circoscrizioni

Articolo 21: Organi delle Circoscrizioni

Gli organi sono il Consiglio di Circoscrizione e il Presidente.

Articolo 22-23: Consiglio di Circoscrizione e Scioglimento

Il Consiglio è composto da 20 membri eletti e adotta atti deliberativi sulle materie di competenza.

Il Consiglio può essere sciolto in caso di scioglimento del Consiglio Comunale o per altre cause previste.

Articolo 24-25: Diritti dei Consiglieri e Convocazione

I consiglieri hanno diritto d’iniziativa e possono richiedere la convocazione del Consiglio.

Rapporti con il Comune

Articolo 34: Esecutività Atti Deliberativi

Gli atti deliberativi delle circoscrizioni sono trasmessi alla Giunta Comunale e diventano esecutivi dopo dieci giorni.

Articolo 35: Poteri Sostitutivi

La Giunta Comunale può intervenire in caso di ingiustificato ritardo o inerzia delle circoscrizioni.

Norme Transitorie

Articolo 40: Decadenza Consiglieri