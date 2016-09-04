Il Cis dedica un incontro alla figura di San Giorgio

Lunedì 5 Settembre 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, in occasione dell’approssimarsi delle festività di Settembre, promuove “Un santo cavaliere nella città mariana: San Giorgio nell’arte, nella musica e nella poesia”.

Dopo i saluti della Dott.ssa Patrizia Nardi, Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS della Calabria, sarà rievocata la figura di San Giorgio attraverso un videoracconto di Nicola Petrolino, la musica di Fulvio Cama, la lettura di versi tratti dalla “Storia ‘i San Giorgiu Cavaleri” di Nino Vasili (1892), pubblicata nell’omonimo libro di Franco Arcidiaco (Città del Sole Edizioni).

Immagini, musiche e parole per celebrare un martire, incarnazione degli ideali del cavaliere medioevale: difensore di miseri e indifesi, la cui devozione è diffusa pressoché dappertutto nel mondo cristiano. Solo in Italia le città in cui è patrono sono 169 (di cui tre capoluogo: Campobasso, Ferrara e Reggio Calabria); ben ventuno i comuni che portano il suo nome.