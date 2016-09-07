Il Cis presenta ‘Piero Della Francesca: Sulle orme…’
Il Centro Internazionale Scrittori porta al Chiostro di San Giorgio al Corso l'ottavo incontro del ciclo Invito alla bellezza, con Salvatore Timpano su Piero Della Francesca
07 Settembre 2016 - 09:21 | di Redazione
Mercoledì 7 Settembre 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo “Invito alla bellezza”, promuove l’ottavo incontro “Piero Della Francesca: Sulle orme di un mito intramontabile”.
Conversazione del dott. Salvatore Timpano, studioso di arte, componente del Comitato Scientifico del CIS. Piero Della Francesca il misterioso, Piero la luce, l’architetto, il matematico, l’avanguardista, il primitivo, con la ricchezza inesauribile della sua pittura, ha dato adito a numerose interpretazioni, tutte valide. Nel sesto centenario della nascita (1416-1420) del grande artista la conversazione vuole essere un viaggio nei colori, nelle forme, nelle complesse auree geometrie e sulle orme di un mito che non conosce tramonto.
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