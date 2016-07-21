Domenica 24 luglio al Chiostro San Giorgio al Corso l'incontro con Antonino Mallamaci e il suo Breviarium; il 25 conversazione su Troia e la Calabria

Domenica 24 luglio, alle ore 21.00, nel suggestivo spazio del Chiostro S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Cis promuove l’incontro con lo scrittore Antonino Mallamaci, autore del volume Breviarium – Racconti e frammenti d’Amore, di politica …di vita – Edizioni Progetto Cultura.

Intervengono: lo scrittore Maurizio Marino e l’autore.

Leggeranno brani del libro Luciano Pensabene ed Emilia Mallamaci.

Antonino Mallamaci, avvocato con una lunga carriera politica alle spalle, attraverso riflessioni, suggestioni e sentimenti, racconta passione, sogni, desideri in un lungo ed emozionante viaggio della memoria. Nel libro, inoltre, è descritta la passione per la politica nel suo significato più autentico di servizio per favorire la crescita di una società più giusta e solidale.

Lunedì 25 luglio 2016, nel contesto del ciclo di manifestazioni sulla storia della Calabria, si terrà una conversazione “La guerra di Troia e la Calabria”.

Attraverso video proiezioni relazionerà il prof. Daniele Castrizio, Associato di Numismatica presso l’Università di Messina. Il prof. Daniele Castrizio tiene i corsi di Numismatica Medievale per i Curricula Archeologico e Storico-artistico del Corso di Laurea in Lettere, è membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana dell’Università di Messina ed autore di numerose pubblicazioni