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Il Cis promuove l’incontro con lo scrittore Agazio Trombetta

Il Cis e Nuovo Umanesimo incontrano Agazio Trombetta, autore di un volume sulla Grande Guerra e sul fronte marittimo meridionale d'Italia

11 Luglio 2016 - 16:21 | di Redazione

Prima guerra mondiale, immagine per il libro di Agazio Trombetta sulla Grande Guerra

Mercoledì 13 luglio 2016, alle ore 21.00, presso il Chiostro S. Giorgio al Corso, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e l’Associazione Culturale “Nuovo Umanesimo” promuovono l’incontro con lo scrittore Agazio Trombetta, autore del volume Percorsi di ricerca nella Grande Guerra. Il fronte marittimo meridionale d’Italia, Falzea Editore.

Intervengono: Carmelina Sicari, Loreley Rosita Borruto e Agazio Trombetta. Il volume approfondisce le vicende storiche legate alla Grande Guerra nel territorio reggino e nel “Fronte Marittimo Meridionale d’Italia”, con l’ausilio di fonti archivistiche inedite, civili e militari. Dall’esame dei documenti emerge un singolare spaccato della vita reggina in quegli anni, che l’Autore descrive facendoci rivivere problemi, paure, ansie e attese di quei momenti tristi.

Passando attraverso una disamina generale della congiuntura internazionale e degli aspetti legati all’impegno bellico nel bacino del Mediterraneo, si viene a delineare il progressivo coinvolgimento del territorio reggino nel fronte marittimo meridionale e nello scacchiere mediterraneo dello Stretto di Messina, con l’apporto di fonti inedite provenienti anche dall’Ufficio Storico della Marina Militare. La suggestione della narrazione storica e l’accurato corredo iconografico rendono la lettura interessante e avvincente.
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