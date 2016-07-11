Il Cis promuove l’incontro con lo scrittore Agazio Trombetta

Il Cis e Nuovo Umanesimo incontrano Agazio Trombetta, autore di un volume sulla Grande Guerra e sul fronte marittimo meridionale d'Italia

Mercoledì 13 luglio 2016, alle ore 21.00, presso il Chiostro S. Giorgio al Corso, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e l’Associazione Culturale “Nuovo Umanesimo” promuovono l’incontro con lo scrittore Agazio Trombetta, autore del volume Percorsi di ricerca nella Grande Guerra. Il fronte marittimo meridionale d’Italia, Falzea Editore.

Intervengono: Carmelina Sicari, Loreley Rosita Borruto e Agazio Trombetta. Il volume approfondisce le vicende storiche legate alla Grande Guerra nel territorio reggino e nel “Fronte Marittimo Meridionale d’Italia”, con l’ausilio di fonti archivistiche inedite, civili e militari. Dall’esame dei documenti emerge un singolare spaccato della vita reggina in quegli anni, che l’Autore descrive facendoci rivivere problemi, paure, ansie e attese di quei momenti tristi.

Passando attraverso una disamina generale della congiuntura internazionale e degli aspetti legati all’impegno bellico nel bacino del Mediterraneo, si viene a delineare il progressivo coinvolgimento del territorio reggino nel fronte marittimo meridionale e nello scacchiere mediterraneo dello Stretto di Messina, con l’apporto di fonti inedite provenienti anche dall’Ufficio Storico della Marina Militare. La suggestione della narrazione storica e l’accurato corredo iconografico rendono la lettura interessante e avvincente.

