Citta del Sole edizioni a Palermo per la kermesse ‘Una marina di libri’

“Una marina di libri” è il festival del libro di Palermo, promosso da CCN Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore e Sellerio. In sei edizioni è diventato il maggiore appuntamento letterario della Regione Sicilia, ha conquistato un posto centrale nel panorama culturale italiano e ha consolidato la sua posizione tra le fiere dedicate al mondo del libro e soprattutto nel cuore del pubblico. La rassegna ha ospitato, negli anni, migliaia di visitatori, più di 80 case editrici da tutta Italia, scrittori nazionali e internazionali, musicisti, artisti e operatori culturali di grande fama, per una vera e propria festa della lettura e della parola. Città del Sole partecipera’ con un proprio Stand e tantissimi libri in esposizione all’interno di un bellissimo gazebo posto nello spazio dell’Orto botanico, un’oasi verde nel lungomare della città, enorme e suggestivo museo all’aperto, tra i più grandi e famosi d’Europa

Il libro di Anna Burgio all’Orto botanico di Palermo

Domenica 11 giugno alle ore 19 all’interno del Tepidarium de l’Orto Botanico, sarà presentato il nuovo libro di Anna Burgio dal titolo Di schiena. Jeanne Hébuterne senza Modigliani (Città del Sole , 2016, 248 pagine )

Un libro accolto favorevolmente dal pubblico di tutt’Italia con incontri e dibattiti ma che sta riscuotendo un discreto successo anche in Francia, vista la grandezza e l’importanza dei personaggi raccontati, il pittore Amedeo Modigliani e la sua compagna Jeanne Hébutherne

Jeanne Hébuterne, la pittrice compagna di Modigliani

Nata nel 1898, Jeanne Hébuterne fu una pittrice francese, conosciuta soprattutto per essere stata l’ultima compagna di Amedeo Modigliani e per averne condiviso la tragedia: quando l’artista livornese morì di meningite tubercolare, nel 1920, Jeanne appena ventunenne ed al nono mese di gravidanza si uccise lanciandosi dal quinto piano della loro casa a Parigi.