Città del Sole Edizioni partecipa alla Fiera Bookb@ng – Festival delle Espressioni Letterarie

Weekend di libri e poesia il 24 e 25 ottobre a Messina: Città del Sole Edizioni presente a Bookb@ng con il suo stand e la presentazione di un libro di Pietro Cutrupi

Sarà un weekend di libri, cultura, arte e poesia il prossimo 24 e 25 ottobre a Messina nella splendida location del Palacultura “Antonello”. Bookb@ng – Festival delle Espressioni Letterarie nasce dalla passione culturale e artistica condivisa da tre realtà del territorio peloritano con l’intento di creare nella città di Messina un evento ampio e invitante, tale da stimolare l’utenza a una fruizione intelligente e innovativa delle arti letterarie e al piacere di un confronto formativo su problematiche di natura editoriale, letteraria e linguistica. Città del Sole Edizioni sarà presente al Bookb@ng – Festival delle Espressioni Letterarie con il suo stand dove sarà possibile sfogliare ed acquistare le ultime pubblicazioni e i libri di punta.

L’offerta culturale della casa editrice è ampia e accoglie la pluralità di voci che narrano la società attuale e le sue mille sfaccettature. Alcune di queste voci sarà possibile ascoltarle durante incontri programmati all’interno dell’evento: ad aprire le danze, sabato 24 ottobre alle ore 16.30 presso la SalaA la presentazione del libro di Pietro Cutrupi Poesia e cultura araba nella Sicilia Medievale (Città del Sole Edizioni) converserà con l’autore Letizia Lucca, giornalista.

La costante pubblicazione di titoli di spessore, sugli argomenti più vari, dimostra la tenace volontà della Città del Sole Edizioni di continuare a proporre alternative valide alla crisi, non solo economica ma anche e soprattutto culturale, mantenendo anche la sua presenza ad eventi prestigiosi quale il Bookb@ang a Messina e, a dicembre prossimo, la prestigiosa Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma, “Piu’ libri Più liberi”, certa dell’apprezzamento di un pubblico sempre più affezionato.