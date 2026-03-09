MetroCity Rc, il sindaco f.f. Versace: “Turismo strategico per la nostra economia”

“Dal Castello Ruffo di Scilla, tra i più belli e suggestivi borghi turistici della nostra Città metropolitana, siamo pronti a ripartire per la stagione turistica, che non è solo quella classica dell’estate", le parole di Versace



“Dal Castello Ruffo di Scilla, tra i più belli e suggestivi borghi turistici della nostra Città metropolitana, siamo pronti a ripartire per la stagione turistica, che non è solo quella classica dell’estate”.

Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, a margine dell’incontro, svoltosi a Reggio Calabria, promosso da Aicotour (Associazione dei Comuni per il turismo delle radici) con titolo ‘Turismo delle radici. Dal mare ai borghi, portiamo il brand Reggio nel Mondo’. Un incontro incentrato sulle buone pratiche per implementare il turismo nell’area metropolitana.

“Dopo qualche settimana di maltempo con mareggiate che hanno messo in difficoltà molte realtà, anche a Scilla c’è voglia di ricominciare, i mezzi del Comune sono pienamente operativi per sistemare al meglio la splendida spiaggia che si affaccia sulla Costa Viola a ridosso dello Stretto, nel mare del mito di Ulisse e del pesce spada. Questo è uno dei tanti Borghi che si sta risollevando con le proprie forze e con l’impegno di molti.

Come Città metropolitana abbiamo l’obbligo di stare accanto all’Amministrazione comunale e di offrire un supporto in più anche a chi quotidianamente si impegna per rimettersi in piedi.

Siamo fiduciosi che nelle prossime settimane questo splendido luogo e questa spiaggia, si popolerà di turisti ed appassionati del mare. Noi ci siamo e ci saremo. Il Turismo è strategico per la nostra economia”, conclude Versace.