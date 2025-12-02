Reggio, il Consiglio metropolitano approva lo schema di Bilancio di previsione 2026-2028

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, riunito a Palazzo Alvaro, presieduto dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà con il supporto del segretario generale, Umberto Nucara, nel corso dell’ultima seduta ha approvato una serie di proposte, tra cui lo schema di Bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 e una serie di variazioni al Bilancio per manutenzione straordinaria per gli immobili confiscati.

L’aula ha dato il parere favorevole anche all’attivazione di tirocini extracurriculari presso il dipartimento Tutela del Territorio e dell’Ambiente. Disco verde anche per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria metropolitana. In discussione anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.

Ad integrazione dell’Ordine del giorno il Consiglio metropolitano ha inoltre approvato la proposta di adesione all’associazione ‘Verso la fondazione metropolitana di comunità’ con l’approvazione della bozza dello Statuto.

La relazione sul Bilancio di previsione è stata svolta in aula dal consigliere delegato, Giuseppe Ranuccio che ha confermato “la tenuta economica e la solidità dell’Ente, come anche evidenziato dai Revisori dei conti. Resta immutato – ha aggiunto – l’impegno sui capisaldi quali: istruzione, viabilità e patrimonio”.

Sul punto sono intervenuti anche i consiglieri Giuseppe Marino, Armando Neri, Domenico Mantegna e Salvatore Fuda che ha detto “Ormai la Città metropolitana ci ha abituato al rispetto delle dei termini nell’approvazione del bilancio di previsione. In realtà, questo è il primo passaggio in Consiglio, perché avremo modo, in queste settimane, di coinvolgere il territorio, auspicando che la Conferenza metropolitana, dove possono prendere parte tutti i Comuni, sia partecipata proprio per illustrare il documento contabile che è l’anima dell’azione politico e amministrativa dell’Ente”.

Particolarmente soddisfatto, al termine della seduta, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà: “Siamo molto felici di aver approvato questo bilancio – ha detto – ci tenevo particolarmente prima lasciare il mio ruolo di sindaco metropolitano. Si tratta del documento principale di programmazione dell’Ente, quello di previsione.

Ringrazio tutti i consiglieri che hanno partecipato alla seduta consiliare che anche con il loro voto favorevole hanno consentito all’Ente di approvare, come ogni anno, il bilancio di previsione entro la fine del mese di dicembre, consentendo che tutta la programmazione possa decorrere regolarmente dal primo gennaio.

Si tratta di risorse – ha concluso il primo cittadino – su attività che vanno a migliorare i servizi per i cittadini, rispetto alle prerogative della Città metropolitana: edilizia scolastica, impiantistica sportiva, welfare, la manutenzione stradale, i lavori pubblici”.