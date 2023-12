Metro City, torna a riunirsi il Consiglio: viabilità e trasporto locale tra i punti all'o.d.g.

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i capigruppo, è convocato per il giorno venerdì 22 dicembre 2023, con inizio alle 9:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle 10:00.

Tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà una variazione di bilancio per Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Crasta, lavori urgenti sulla SP 70 di avvicinamento al Parco Nazionale dell’Aspromonte per il ripristino e messa in sicurezza della viabilità nei Comuni di Sant’Agata del Bianco e Samo, lavori urgenti sulla SP 2 per il ripristino e messa in sicurezza della viabilità nei comuni di Bovalino, Benestare, Careri, Platì, Santa Cristina d’Aspromonte, rinnovo parco rotabile automobilistico utilizzato per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, proposta regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano – Presa d’atto modifica gruppi consiliari, approvazione del Regolamento per l’erogazione sussidi economici in favore delle persone non udenti e non vedenti; Approvazione Regolamento per la nomina di Guardia giurata volontaria, caccia e pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria, affidamento del servizio di tesoreria per il biennio 2024/2025. Sono inoltre previsti, in discussione, alcuni punti relativi a debiti fuori bilancio.