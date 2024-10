Mimmo Lucano: ‘A Riace la cittadinanza onoraria per Maysoon Majidi’

Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, proporrà la cittadinanza onoraria per Maysoon Majidi, l’attivista curda iraniana di 28 anni arrestata a gennaio dalla Guardia di Finanza con l’accusa di essere la scafista di un’imbarcazione con 77 migranti arrivati nel porto della città calabrese il 31 dicembre 2023.

“Oggi mi trovo a Catanzaro – afferma Lucano in un video pubblicato su Facebook – per esprimere solidarietà a Maysoon Majidi. Non perdiamo mai la speranza perché torni ad essere una persona libera, una militante politica. Come sindaco di Riace, ho intenzione di proporre al Consiglio comunale di conferirle la cittadinanza onoraria perché è una combattente per la libertà, per il rispetto dei diritti umani. Di questo si tratta: ha pagato un prezzo molto alto – aggiunge Lucano – perché è privata della libertà dal 31 dicembre 2023 fino ad oggi. Però non perdiamo mai la speranza che il senso della giustizia si affermerà”.