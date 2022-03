Mosorrofa, il Sindaco f.f. Brunetti incontra l’associazione 'Territorio e progresso'

Proseguono gli incontri dell’amministrazione comunale con i cittadini della frazione collinare di Mosorrofa per fare il punto della situazione in merito alle questioni e alle problematiche che interessano da vicino il territorio. Nella serata di ieri Palazzo San Giorgio ha ospitato un nuovo appuntamento di un percorso basato sul dialogo e sul confronto ragionato, che il governo cittadino sta compiendo insieme ai residenti del popoloso comprensorio pedemontano di Reggio Calabria.

Nel corso della lunga riunione a cui hanno preso parte il Sindaco f.f. Paolo Brunetti, l’assessore comunale alla Partecipazione, Giuggi Palmenta, i consiglieri comunali Filippo Burrone e Nino Malara e i rappresentanti dell’Associazione culturale “Territorio e progresso”, sono stati posti sul tavolo del dibattito alcuni temi di rilevanza strategica per il territorio di Mosorrofa quali la manutenzione stradale, la gestione del settore idrico e delle reti fognarie, le novità legate al sistema di raccolta dei rifiuti e più in generale, i progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici.

“Si è trattato di un confronto molto positivo e costruttivo – ha commentato a margine dei lavori il Sindaco f.f. Brunetti – grazie soprattutto al lavoro di mediazione e interlocuzione portato avanti dall’assessora Palmenta e dai consiglieri Burrone e Malara e, naturalmente, all’impegno appassionato e generoso che i cittadini di Mosorrofa da sempre portano avanti per il bene del loro territorio. Su questo fondamentale comprensorio, così come per tutte le frazioni collinari della città, l’amministrazione sta conducendo un lavoro mirato che punta ad una ricucitura del tessuto urbano che deve mettere in connessione il centro e le periferie che tra l’altro sono forse l’anima più autentica della nostra città”.

I diversi dossier che interessano Mosorrofa sono al centro dell’agenda politica dell’amministrazione comunale, ha assicurato l’inquilino di Palazzo San Giorgio, “e non a caso stiamo svolgendo sul territorio diversi incontri e sopralluoghi con i nostri tecnici, per verificare da vicino e in modo costante l’andamento degli interventi e i ritardi sui quali occorre accelerare. In questa direzione – ha poi concluso il Sindaco f.f. Brunetti – è fondamentale per noi mantenere vivo il dialogo con i cittadini che vivono e affrontano quotidianamente le problematiche del quartiere. Siamo in un momento molto importante per la città, alla luce dei progetti di sviluppo in atto e degli investimenti di cui siamo destinatari. E anche Mosorrofa, così come tutto il comprensorio che gravita attorno a questa frazione, sarà protagonista di questa nuova fase di crescita”.