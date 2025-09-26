Cittanova, il sindaco aggredisce Cento. Ripepi: ‘Inaccettabile. Dimissioni immediate’

"Un atto vile e meschino, documentato da telecamere, durante il quale il sindaco ha sferrato calci e tentato di sottrarre il cellulare con cui si stava registrando” la condanna del segretario regionale

“Esprimo piena e incondizionata solidarietà a Nino Cento, Coordinatore Cittadino di Alternativa Popolare a Cittanova, aggredito brutalmente dal Sindaco Domenico Antico durante un sopralluogo. Un atto vile e meschino, documentato da telecamere, durante il quale il sindaco ha sferrato calci e tentato di sottrarre il cellulare con cui si stava registrando.”

Così dichiara Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare, commentando l’episodio di inaudita gravità verificatosi oggi a Cittanova.

La denuncia di Massimo Ripepi

“Nino Cento – prosegue Ripepi – è un uomo libero e coraggioso, un cittadino che ha fatto della lotta all’illegalità, alla ‘ndrangheta e a ogni forma di ingiustizia una missione di vita. Aveva denunciato una presunta occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del Sindaco Antico, denuncia che ha avuto risonanza istituzionale al punto da spingere il Prefetto ad intervenire, modificando l’ordine del giorno del Consiglio Comunale e imponendo la discussione sulla questione di incompatibilità legata proprio a quell’abuso.”

La richiesta di dimissioni e intervento prefettizio