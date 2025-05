Jean Carlos Cividini: ‘La Futura pronta a esplodere nei play-off’

L’appuntamento clou è per sabato alle ore 16. Prima di PlayOff per volare in Serie A per la Futura che, al Palattinà affronterà il quotato Pescara.

Jean Carlos Cividini, capitano della Futura , vive da protagonista inconsueto questa stagione. Costretto a guardare dalla tribuna per un infortunio grave, si è trasformato in un vero totem fuori dal campo. “È stata un’annata particolare – racconta – avevo tanta voglia di contribuire in campo, ma ciò che sto vivendo ora mi dà una carica incredibile per il ritorno“.

Pur lontano dal parquet, Cividini è presenza fissa al Palazzetto: “Spesso vengo ad allenamenti e partite, a volte mi metto in tribuna perché la voglia di giocare è fortissima. Vedere i ragazzi così determinati mi riempie di orgoglio“.

La qualificazione ai play-off, conquistata sabato scorso battendo la Ternana, non lo sorprende: “Me l’aspettavo, vedevo l’impegno quotidiano dei miei compagni e dello staff tecnico. Ora possiamo dire la nostra: Pescara è forte, ma in casa nostra siamo molto forti”.

Come allenatore della Scuola Calcio Futura insieme a Eriel Pizetta ed Antonio Panutti, Cividini evidenzia i successi: “Due anni fa eravamo solo io e Pannuti a Motta San Giovanni. Ora l’Under 19 è campione regionale ed abbiamo lanciato talenti importanti come Andrea Falcone, richiesto da squadre di Serie A“.

Sul nuovo arrivato dalla scuola Calcio Futura in Brasile, il giovane Vitinho, il capitano è entusiasta: “Si è integrato benissimo nonostante la lingua. Ha già segnato e ha margini di crescita enormi”.

La sfida di sabato? “La città è in fermento – racconta Cividini – la curva sta preparando sorprese. I nostri tifosi saranno il sesto uomo“. Il suo ringraziamento: “Devo tutto a mia moglie, la mia roccia, e a chi mi è stato vicino nei momenti difficili.

La prossima intervista? Spero dopo un mio gol in campo”.

Appuntamento a sabato per il primo atto dei play-off, con Cividini pronto a tornare presto in campo: “Tornerò più forte di prima, come una bomba”.