Dissapore pubblica la classifica delle 11 migliori gelaterie calabresi, Trebottoni è al primo posto!​

Dissapore ha da poco pubblicato la sua guida 2025, imperdibile per tutti gli amanti del gelato: e regione per regione, anche la classifica delle 11 migliori gelaterie artigianali della Calabria. Dopo aver visitato numerosi locali, assaggiato coni e coppette, valutato ingredienti, creatività, e rispetto della tradizione, i giudici hanno assegnato il primo posto a Trebottoni Gelateria Artigianale di Reggio Calabria. E non è un risultato casuale: dietro la vetta ci sono dedizione, ricerca, e una chiara valorizzazione del territorio. Dissapore

Uno dei punti forti che emergono nella recensione è la capacità di Trebottoni di interpretare il gelato con radici forti nel territorio calabrese valorizzando le materie prime locali, e poi anche con ricette che parlano del Sud. su quest’ultimo punto, due gusti vengono citati come esempi perfetti:

Sole del Sud: ricotta variegata all’albicocca con crumble al pistacchio — un gusto che unisce sapori dolci e leggermente rustici, con una croccantezza che fa la differenza.

Terramia: mandorle nere, arancia e cioccolato fondente — qui l’arancia richiama gli agrumi calabresi, le mandorle nere danno profondità, il cioccolato fondente bilancia il tutto.

Tra le altre gelaterie della Top 11, sul podio anche:

Bar Dolce e Salato (Gerace) – equilibrio negli zuccheri, ottime variegature e una forte identità del gusto. Dissapore Moré (Soverato) – creatività e rigore nei sapori, con accostamenti innovativi come sesamo nero e yuzu. Dissapore

… e così via fino all’11ª posizione, ciascuna gelateria con le sue peculiarità, i suoi punti di forza, le sue ispirazioni e dove sono presenti anche nomi come Sottozero e gelato Cesare. Dissapore

Riflessioni sul podio e sul futuro del gelato calabrese

Il primato di questa gelateria non è solo un riconoscimento locale: rappresenta una realtà ormai di massimo rilievo a livello nazionale, capace di incidere concretamente sulla reputazione della Calabria come terra di eccellenza per il gelato artigianale. La sua presenza nelle classifiche italiane contribuisce non solo a far conoscere la qualità dei prodotti locali, ma anche a promuovere il territorio, valorizzandone le materie prime, i profumi e i colori unici. In altre parole, il gelato diventa uno strumento di storytelling gastronomico, capace di raccontare la Calabria a chi viene da lontano.