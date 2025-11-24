Reggio, tris di concerti per Claudio Baglioni: ci siamo

Baglioni è il primo artista di caratura nazionale a tenere ben nove concerti nell’arco di altrettanti giorni nella nostra regione. Per tutte e nove le serate ha già registrato da settimane il tutto esaurito

Non poteva essere altrimenti con Claudio Baglioni che torna nella nostra regione con il tour “Piano di volo – Solo tris” a partire dal 27 al 29 novembre al Teatro Rendano di Cosenza, per trasferirsi poi a Catanzaro al Teatro Politeama dal 30 novembre fino al 2 dicembre, e per chiudere il tour calabrese con le tre date dal 3 al 5 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Un rapporto speciale con il pubblico

Claudio Baglioni ci ha in qualche modo abituati ai sold out, il perché è nel suo rapporto particolarmente speciale con i “suoi”: l’artista romano ha una carriera lunga e ricca di successi ed ogni concerto è l’occasione per i fan, ma non solo per loro, di ascoltare dal vivo le sue canzoni più celebri, che hanno segnato generazioni, riempiendo i teatri di ricordi ed emozioni.

Un artista che crea legami forti sul palco

Da icona della musica italiana, con la sua presenza sui palcoscenici Baglioni evoca una sensazione di nostalgia e fa rivivere momenti di forti legami emotivi tra il pubblico e le sue canzoni: ogni tour è un evento da non perdere, e il fatto che tutte le date sono sold out testimonia l’enorme affetto e rispetto che i fan hanno per lui.

Un’atmosfera più intima con il Solo tour

Durante i concerti, Baglioni interagisce frequentemente con il pubblico, rendendo ogni serata unica e memorabile, ma c’è di più con questo Solo tour: in questa occasione l’atmosfera sarà più intima e raccolta, il pubblico potrà vivere una connessione unica con l’artista che racconterà le proprie canzoni, condividendo coi presenti momenti personali. La dedizione di Baglioni verso i suoi fan, del resto, e la sua evidente passione per la ciò che fa, creano un’atmosfera magica che rende ogni show indimenticabile.

“SoloTris”, la terza parte di un progetto lungo tre anni

Il sottotitolo “SoloTris” sta ad indicare che “Piano di volo” è la terza parte del progetto live “Solo” – iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023 – e che questo avvenimento musicale, che chiude la trilogia, attraverserà l’Italia, da novembre 2024 a dicembre 2025, per raggiungere le città, che l’ospiteranno, per 3 sere, nel cartellone dei loro maggiori teatri lirici. L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1996), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

Un “concerto ravvicinato del terzo tipo”

In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Questi appuntamenti rappresenteranno il culmine della suggestione e della prossimità di un incontro particolare in cui la vicinanza, la confidenza e la complicità sono totali così che ciascun gesto, ciascuno sguardo, ciascuna nota possa contribuire a far vivere, al pubblico presente, un’avventura particolare, affascinante e, forse, indimenticabile.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l e organizzato nella nostra regione dalla Ticket Service Calabria.