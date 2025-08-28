Claudio Baglioni torna a Reggio: le date dei tre imperdibili concerti

Claudio Baglioni torna a Reggio Calabria con tre serate evento che si preannunciano imperdibili. Il celebre cantautore porterà sul palco del Teatro Cilea il suo “PIANO DI VOLO SOLOtris” il 3, 4 e 5 dicembre 2025.

Dopo il successo dei tour “SOLO” e “SOLObis”, Baglioni completa la trilogia con questo nuovo ciclo di recital, che rappresenta il gran finale del viaggio nei teatri lirici italiani. Un tour che toccherà 48 città, per un totale di 120 concerti nel solo 2025, e che concluderà l’intera esperienza “SOLO” con 300 esibizioni complessive, diventando la tournée più lunga della sua carriera.

Musica, parola, narrazione

“PIANO DI VOLO” non è solo un concerto. È un racconto in musica in cui Baglioni si esibisce da solo sul palco, guidando il pubblico tra storie, ricordi e sperimentazioni sonore. Ogni brano diventa un viaggio, con tre diversi pianoforti (classico, elettrico, avveniristico) a fare da guida in un’esperienza immersiva.

Un ritorno alla dimensione essenziale, in cui le canzoni ritrovano la forma originaria con cui sono nate, arricchite da nuove atmosfere. Un “concerto ravvicinato del terzo tipo”, dove l’artista condivide a stretto contatto con il pubblico il suo mondo musicale e personale.

Biglietti disponibili su: TicketOne.it

Il tour è prodotto da Friends and Partners e Come s.r.l.