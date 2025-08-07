Reggio, Legambiente e Retake insieme per un clean-up sul Lungomare Falcomatà

Il circolo Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto” è lieta di accogliere i volontari di Retake, movimento no profit impegnato nella cura dell’ambiente e dei beni comuni, per un’iniziativa congiunta di clean-up che si terrà giovedì 7 agosto alle ore 18:30 presso la spiaggia libera del Lungomare Falcomatà, nel tratto compreso tra il Lido Cocoya e il Lido Gitano.

I volontari di Retake, attivi in 56 città d’Italia, si trovano in Calabria ospitati dal Comune di Palizzi, nell’ambito di un progetto che unisce vacanza e volontariato nei territori della costa ionica. La tappa reggina rappresenta un’occasione significativa di collaborazione tra realtà associative impegnate per la tutela dell’ambiente e del bene comune.

L’iniziativa consisterà nella raccolta dei mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più piccoli ma anche più pericolosi per l’ambiente marino e costiero. Ogni mozzicone impiega fino a 10 anni per degradarsi e rilascia sostanze tossiche che inquinano sabbia, acqua e fauna marina.

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini, volontari e associazioni che desiderano partecipare. Guanti e sacchetti saranno forniti dagli organizzatori.

Per info e adesioni: legambiente.rc@gmail.com