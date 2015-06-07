Clementino riparte in tour!
Il 3 luglio per i venticinque anni del Top Club arriva Clementino con il Miracolo Tour, il nuovo lavoro con 28 canzoni inedite
07 Giugno 2015 - 08:06 | di Vincenzo Comi
Venerdi 03 Luglio in occasione del venticinquesimo anniversario del Top Club, Shaisse’&4.1NightEvents presentano una delle prime tappe del Rapper più acclamato del momento!!!!
Clementino riparte in tour! Dopo i grandi risultati raggiunti con Mea Culpa (trainato dal singolo d’oro “O’ Vient”) , le collaborazioni con Jovanotti, Negrita, Fabri Fibra e l’esperienza televisiva con Pechino Express – il 28 aprile arriva MIRACOLO! l’ attesissimo nuovo lavoro.
Miracolo, il nuovo album di Clementino
28 canzoni inedite (tra la versione standard e quella deluxe) che dimostrano ancora una volta la versatilità artistica di Clementino, capace come solo lui sa fare, di mischiare la melodia italiana con il rap piu’ tradizionale.
Il MIRACOLO! TOUR sarà l’occasione per vedere dal vivo un artista che dal rap indipendente ha conquistato pubblico e critica attraverso i suoi lavori, da “Iena” alla collaborazione con Fabri Fibra per il progetto “Rapstar”, fino al suo album di esordio MEA CULPA uscito per l’etichetta di Fabri Fibra, Tempi Duri/Universal.
L’album MEA CULPA uscito il 28 maggio 2013 è entrato al 4°posto della classifica FIMI è ufficialmente Disco D’ Oro. Anticipato dal primo singolo “O Vient”, dodici milioni di views su YouTube e diventando uno dei brani più trasmessi dalle radio a cui ha fatto poi seguito il singolo e il video di “Fratello” con la straordinaria partecipazione di Jovanotti.
Il concerto e le tre sale del Top Club
Il Concerto avrà inizio alle ore 21.30,successivamente, l’evento sarà caratterizzato da 3 ambienti musicali:
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