Clinic tecnico con mister Zavettieri organizzato dall’AIAC di Reggio Calabria

“Tra le nozioni teoriche ed il campo c’è un mondo, ed è il modo di comunicare con la squadra che fa la differenza”. Ed è senz’altro nel migliore dei modi che mister Nunzio Zavettieri ha he deciso di comunicare con la folta platea di presenti nella sala conferenze dell’Oasi Club nel pomeriggio di venerdì 14 marzo. Melitese di nascita, Zavettieri rappresenta davvero un esempio di eccellenza reggina e competenza acquisita nel tempo anche nelle proprie numerose esperienze all’estero (Ventspils ed Adelaide su tutte).

Possiede in dote un curriculum vitae ed una carriera che gli consentirebbero di atteggiarsi, ma lui non lo fa nemmeno per un istante, mostrando una pressoché totale disponibilità ed apertura al confronto sia con i colleghi allenatori presenti tra il pubblico che con gli allievi del corso di licenza D, in corso di realizzazione presso la città dello Stretto proprio in questi mesi, sotto la supervisione del Tecnico federale Stefano Baldoni.

Ne nasce così un confronto schietto e costruttivo, che trova le proprie fondamenta sul concetto di condivisione di idee e pensieri, quale premessa per qualsiasi tipo di crescita e miglioramento professionale. Partendo sempre dall’assunto che non ci sia una sola realtà oggettiva e assoluta, ma tutto sia contingente alle diverse situazioni ed alle differenti fasi di gioco. Mister Zavettieri sembrerebbe a tratti essere davvero un seguace di Luigi Pirandello, affermando il concetto di relativismo conoscitivo, l’impossibilità di una verità univoca per ogni partita, con la parola “dipende” a farla da padrona. Termine enunciato non quale dubbio atavico e insuperabile, ma quale indispensabile premessa per portare alla scoperta ed alla messa in pratica di soluzioni efficaci: “tutto ciò che un allenatore fa, deve essere fatto affinché sia efficace e redditizio nel corso della partita”. Sono davvero tanti i temi trattati durante la lezione da mister Zavettieri, partendo dall’importanza della strategia contingente, passando dall’analisi delle differenti fasi ed altezze di gioco, fino ad arrivare alla scelta della migliore tipologia di marcatura possibile in relazione al tempo ed allo spazio di gioco ed alla importanza di uno staff competente nella gestione di uno spogliatoio.

Concetti portati avanti con convinzione e cognizione di causa dal mister melitese, che ha spesso abbracciato e condiviso con la platea l’idea di riequilibrio di squadra, nelle diverse fasi di gioco, in un incontro pubblico che aveva quale titolo “Tattica di squadra: tempo, spazio, scelta”. Si è trattato del secondo evento annuale di aggiornamento organizzato dalla sezione reggina dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, presieduta da Pasquale Sorgonà il quale ha fatto gli onori “istituzionali” di casa, unitamente al Presidente Regionale Calabria Girolamo Mesiti anche in questo caso, il primo a prendere la parola, ringraziando il Direttivo Provinciale reggino per l’organizzazione del clinic con mister Zavettieri e comunicando allo stesso tempo alla platea l’imminente presenza del Presidente AIAC mister Renzo Ulivieri in Calabria, nelle giornate del 23, 24 e 25 marzo nella città di Lamezia Terme.

Al termine dell’incontro è stata consegnata da parte delle autorità AIAC presenti, una targa a ricordo dell’evento a Nunzio Zavettieri, per una sera senz’altro profeta in patria e con pieno merito.