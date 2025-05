Gli scout Cngei di Reggio festeggiano il patrono San Giorgio e 110 anni di vita

Nel suggestivo scenario del Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia, si è tenuta – nel fine settimana del 26 e 27 aprile 2025 – la commemorazione di San Giorgio, patrono degli scout, organizzata dalla sezione CNGEI “Raimondo Zagami” APS di Reggio Calabria. Un evento speciale, reso ancora più significativo dal festeggiamento dei 110 anni dalla fondazione della storica sezione calabrese.

Due giorni di attività, riflessione e spirito scout

Due giornate intense, ricche di emozione, condivisione e spirito scout, che hanno visto la partecipazione di lupetti, esploratori, rover, senior e numerosi ex soci. Le attività sono state coordinate dal commissario di sezione Eleonora Amoroso e dal presidente Maurizio La Piana.

Il programma ha previsto giochi educativi, momenti di riflessione e testimonianze sul valore del servizio, della cittadinanza attiva e del cammino scout vissuto nel tempo.

La scelta di Ecolandia: tra territorio, natura e sostenibilità

La scelta della location non è stata casuale. Il Parco di Ecolandia rappresenta un punto di riferimento per il territorio, simbolo di sostenibilità e rispetto per l’ambiente: valori che si intrecciano profondamente con quelli dello scoutismo laico. In questo contesto, la figura di San Giorgio è stata celebrata come guida spirituale e simbolo di coraggio, dedizione e servizio verso il prossimo.

110 anni di storia per la Sezione “Raimondo Zagami”

Durante la cerimonia, è stato ricordato il lungo e ricco percorso della Sezione “Raimondo Zagami”, fondata nel maggio 1915. Una delle più longeve del panorama scout laico italiano, la sezione ha formato in oltre un secolo centinaia di giovani, educandoli ai valori della responsabilità, del rispetto e della cittadinanza consapevole.

Presenti anche ex dirigenti e soci storici che hanno sottolineato il ruolo fondamentale dell’azione educativa dello scoutismo nella crescita civile e sociale della comunità reggina.

Cerimonia della Promessa e grande quadrato finale

La commemorazione si è conclusa con la cerimonia della Promessa e con il grande quadrato finale, segno tangibile di un’identità condivisa e di una tradizione che, pur rinnovandosi nel tempo, resta fedele agli ideali fondanti del CNGEI.

Un momento solenne che ha unito vecchie e nuove generazioni di scout, confermando il valore di un’esperienza educativa ancora viva e attuale.

Non solo memoria: uno sguardo al futuro con lo spirito di San Giorgio

Il fine settimana non è stato soltanto una celebrazione del passato, ma anche un rinnovato impegno per il futuro. Con lo spirito di San Giorgio, i partecipanti si sono dati appuntamento al domani con il desiderio e l’intenzione di contribuire attivamente alla costruzione di un mondo più giusto, sostenibile e solidale