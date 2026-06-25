Reggio protagonista in Europa: due eccellenze digitali promosse dal Programma Interreg

Reggio Calabria si afferma con autorevolezza nel panorama europeo delle politiche innovative per il turismo, grazie al riconoscimento di due proprie esperienze d’eccellenza nell’ambito del progetto Digitalize – Enhancing Tourism Resilience through Digital Solutions, finanziato dal programma Interreg Europe.

Il progetto, guidato dal Comune di Hévíz (Ungheria) e sviluppato in collaborazione con un ampio partenariato internazionale che coinvolge Italia, Lituania, Spagna, Portogallo, Moldavia, Romania, Germania e Paesi Bassi, ha l’obiettivo di rafforzare la competitività e la resilienza del settore turistico attraverso l’adozione di soluzioni digitali avanzate e l’individuazione di buone pratiche capaci di innovare e qualificare l’esperienza dei visitatori.

In questo contesto, il Comune di Reggio Calabria ha individuato e candidato due Good Practices che hanno ottenuto l’approvazione ufficiale e sono oggi visibili e promosse a livello europeo sulla piattaforma ufficiale Interreg quale modello di riferimento per altri territori. Le pratiche riconosciute testimoniano una visione strategica fondata sull’integrazione tra patrimonio culturale, innovazione tecnologica e accessibilità.

Le due buone pratiche premiate in Europa

La prima esperienza, ideata e realizzata da uno degli stakeholder del progetto, il Museo Diocesano di Reggio Calabria, è “L’Arte Racconta”, esempio emblematico di come la digitalizzazione possa trasformare la fruizione culturale in un’esperienza immersiva e partecipativa. Attraverso l’utilizzo di audioguide e di un’applicazione dedicata, i visitatori sono coinvolti in un racconto interattivo innovativo: le opere dialogano direttamente con il pubblico, abbattendo barriere culturali e rendendo il patrimonio accessibile a un’utenza ampia e diversificata. L’iniziativa, apprezzata anche per la sua piena coerenza con le politiche europee in materia di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio, si distingue per l’elevato potenziale di replicabilità e per la capacità di coniugare tecnologia, educazione e inclusione.

La Segnaletica Turistica Interattiva del Comune di Reggio Calabria, seconda Good Practice presente sulla piattaforma europea Interreg, ridefinisce l’esperienza di visita urbana introducendo un sistema innovativo di segnaletica intelligente e georeferenziata. Grazie all’integrazione di QR Code e tecnologie NFC, i visitatori accedono in tempo reale a contenuti multimediali multilingue, itinerari personalizzati e informazioni aggiornate, così la città si trasforma in un ambiente narrativo dinamico e interattivo. Si tratta di uno strumento accessibile senza necessità di download, dunque agile ed efficace, in linea con le più avanzate strategie europee per il turismo digitale e inclusivo.

Reggio Calabria laboratorio di innovazione

Il riconoscimento europeo ottenuto nell’ambito del progetto Digitalize conferma il ruolo della città di Reggio Calabria quale laboratorio di innovazione e buona governance nel settore turistico-culturale, capace di sviluppare modelli virtuosi e trasferibili su scala internazionale per un turismo sempre più intelligente, accessibile e sostenibile in cui la tecnologia diventa strumento abilitante per raccontare il territorio, coinvolgere le comunità e offrire esperienze autentiche e memorabili.

Questo importante risultato si inserisce in un contesto europeo particolarmente dinamico: nella settimana appena trascorsa, il Comitato di Monitoraggio di Interreg Europe ha approvato 56 azioni pilota che saranno realizzate nell’ambito dei progetti della seconda call del programma. Le iniziative interesseranno tutti gli ambiti tematici sostenuti da Interreg Europe e vedranno il coinvolgimento di 91 partner provenienti da 24 Paesi europei, impegnati a sperimentare nuovi approcci ispirati alle buone pratiche condivise e alle esperienze maturate all’interno dei rispettivi progetti. Le azioni pilota saranno implementate entro un anno e avranno l’obiettivo di verificare come le soluzioni sperimentate possano contribuire a migliorare gli strumenti di policy regionali e locali.

In questo scenario, il riconoscimento delle buone pratiche di Reggio Calabria assume un valore ancora più significativo, poiché contribuisce concretamente al patrimonio di conoscenze, modelli innovativi e soluzioni replicabili che Interreg Europe mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche europee per favorire uno sviluppo territoriale sempre più sostenibile, competitivo e orientato all’innovazione.