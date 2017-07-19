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Coach Nusco new entry nello staff tecnico Vis

Il coach villese Valerio Nusco entra nello staff tecnico del settore giovanile della Vis Reggio Calabria per la stagione 2017/2018

19 Luglio 2017 - 11:50 | di Vincenzo Comi

Valerio Nusco, nuovo allenatore dello staff tecnico della Vis Reggio Calabria

Prosegue senza soluzione di continuità l’ampliamento dello staff tecnico della Vis Reggio Calabria in vista della stagione 2017/2018. Dopo Eugenio Dattola, alla corte del responsabile del settore giovanile Checco D’Arrigo arriva anche il coach villese Valerio Nusco, fortemente voluto dal dg Luigi Di Bernardo e dai suoi collaboratori per le rinomate e apprezzate capacità di lavorare con i ragazzi.

Il percorso da allenatore di Valerio Nusco

Il pedigree cestistico di coach Nusco, nonostante la giovane età, è già ricco di tappe significative. Dal 2010 al 2016 è stato nel Basket Villa, ricoprendo i ruoli di capo allenatore nelle categorie dall’Under 13 all’Under 18. Sempre nella cittadina tirrenica fu il vice di coach Dattola (che ritroverà alla Vis) in serie C (facendo due finali e vincendo un campionato) e capo allenatore nelle stagioni 2014/15 e 2015/16. Fa parte dell’equipe delle rappresentative regionali sia maschili che femminili, e ha partecipato nell’ultimo quadriennio a due edizioni del “Trofeo delle regioni”.

A ciò si aggiunga la convocazione al “Progetto azzurri” nell’anno 2014 come giovane allenatore per la Calabria e quella al raduno della nazionale Under 16 con Andrea Capobianco come head coach. La passata stagione è stato capo allenatore al Basket Alan nelle categorie Under 15 e Under 16 e attualmente collabora e fa parte dello staff tecnico dell’”Aquilone Basket” di Massimo Modafferi.

Le prime parole del nuovo coach

Queste le sue prime parole a poche ore dall’ufficialità dell’ingaggio: “Arrivo alla Vis con un anno di ritardo, visti i contatti già avuti la passata stagione. Ho scelto questa società perché il direttore Di Bernardo ha dimostrato grande interesse nei miei riguardi e mi ha fatto sentire fin da subito parte integrante del progetto bianco/amaranto. Sono una persona che ama mettersi a disposizione dello staff e migliorarsi nel proprio lavoro interagendo con tutti.

Alla Vis ritroverò Eugenio Dattola, con il quale abbiamo trascorso tre anni magnifici a Villa e lavorerò a stretto contatto con coach D’Arrigo, del quale ho sempre avuto grande stima, con Teresa Nicosia e Peppe Polimeni, tutte persone squisite che operano in questo settore da molti anni e dai quali posso imparare tanto. Ho vissuto dall’esterno la costante ascesa del settore giovanile della Vis sia a livello numerico che qualitativo e farvi parte adesso come componente dello staff tecnico mi riempie d’orgoglio. Non vedo l’ora di iniziare”.

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