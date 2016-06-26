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Il Codex Purpureus Rossanensis dopo 4 anni di restauro torna in Calabria

Il più antico libro illustrato della storia lascia il laboratorio di restauro romano e torna a Rossano, dove sarà esposto dal 2 luglio in una teca monitorata

26 Giugno 2016 - 12:18 | di Redazione

Codex Purpureus Rossanensis, evangelario miniato su pergamena color porpora che torna in Calabria

Una bella scatola di seta per proteggere come un bozzolo la preziosa pelle marocchina della sua copertina. E un climabox che come una culla perfettamente climatizzata e sicura, garantirà un fresco costante a dispetto delle temperature africane di questi giorni.

All’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del Patrimonio archivistico e librario è scattata l’ora X: dopo 4 anni il Codex Purpureus Rossanensis, celeberrimo evangelario Patrimonio dell’Umanità miniato nel V-VI secolo su pagine di pergamena color della porpora, lascia la cassaforte che lo custodisce e torna in Calabria, esposto al pubblico dal 2 luglio nel Museo Diocesano di Rossano Calabro dove lo attende anche una teca super tecnologica realizzata per garantire un monitoraggio H24.

Oggetto di un restauro delicato e sapiente, il Codex, con i suoi quindici secoli di vita e il suo tesoro di fascinose miniature, è forse il più antico libro illustrato della storia. A Rossano arriverà con un furgone climatizzato e scortato.

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