Coldiretti Calabria: certificazione di qualità nell’agroalimentare

La certificazione di processo e di prodotto è sempre più centrale nell’agroalimentare, garantisce il made in Italy di tutta la filiera e le prerogative che ne derivano. Per incentivare e consolidare questo, che rappresenta sul mercato un indubbio valore aggiunto per le aziende, si svolgerà martedì 9 luglio (domani) dalle ore 10,00, nella Sala Convegni COF-Ortomania SpA Zona Industriale Porto Salvo S.S. 522 km 14 a Vibo Valentia un qualificato seminario dal titolo “La certificazione di qualità alimentare. Calabria: stato dell’arte e casi di successo”.

Dopo l’intervento introduttivo del dr. Francesco Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato – COF spa, azienda al’avanguardia nei sistemi di certificazione di qualità, ci saranno interventi di specialisti proprio a rimarcare l’esigenza della certificazione di qualità, poiché sono tanti gli operatori della distribuzione e della commercializzazione che la esigono, per poter valorizzare i prodotti agricoli.

Il seminario, che sarà concluso dal Presidente di Coldiretti Catanzaro Crotone Vibo Fabio Borrello, prevede anche la visita aziendale presso i laboratori e le linee di produzione dell’azienda COF. Diffondere un nuovo approccio all’agroalimentare – precisa Coldiretti – marcando, con il controllo qualità, la necessità di un’autoregolamentazione volta a garantire il buon servizio al territorio e al consumatore di tutta la filiera contribuisce ad avvicinare sempre di piùle aziende ai cittadini –consumatori e alimenta il circolo virtuoso per concretizzare il “patto con i cittadini”. Il seminario è utile per i beneficiari del premio di primo insediamento al fine di realizzare la formazione obbligatoria e, inoltre, riconosce i crediti formativi professionali ai dottori agronomi e forestali.