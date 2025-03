Da Sanremo alla Calabria: Lucio Corsi e Jonan Thiele al Color Fest 2025

Tre giorni di live, band e artisti di respiro internazionale in esclusiva per il sud Italia, diversi palchi, dj set ed eventi collaterali: Color Fest si conferma uno degli appuntamenti musicali estivi più attesi del Meridione.

Tra i numerosi artisti che faranno parte dell’edizione 2025, due cantanti tra i più apprezzati all’ultimo Festival di Sanremo: Lucio Corsi e Jonan Thiele.

Il primo con ‘Volevo essere un duro’ ha conquistato pubblico e critica, sfiorando al vittoria e piazzandosi al secondo posto, che gli varrà (dopo la rinuncia di Olly) la partecipazione all’EuroFestival.

Jonan Thiele con la sua delicata ‘Eco’ ha stupito, brano che peraltro ha un preciso legame con Reggio e la Calabria, vedendo tra gli autori il reggino Emanuele Triglia.

Leggi anche

Dopo dieci anni e oltre 60mila presenze, il festival si prepara alla sua XIII edizione, in programma dal 12 al 14 agosto 2025, con una veste completamente rinnovata. Per la prima volta, l’evento abbandona le colline e gli ulivi per trasferirsi sul mare, regalando un’esperienza musicale senza precedenti.

Nuova location: il festival approda sul Lungomare di Lamezia Terme

Color Fest 2025 si svolgerà lungo la Riviera dei Tramonti, sul suggestivo Lungomare “Falcone-Borsellino” di Lamezia Terme (CZ). Un cambio di scenario che mantiene intatta l’essenza del festival, esaltandone lo spirito con la bellezza del paesaggio marittimo calabrese.

Il claim di questa edizione, “Quando sulla riva verrai”, è un invito a immergersi nella nuova atmosfera del festival, dove musica, mare e comunità si intrecciano per dare vita a un’esperienza artistica straordinaria.

Tra le novità, anche la Pineta di Marinella, situata a pochi passi dalla spiaggia, che ospiterà un’area camping dedicata per chi desidera vivere il festival a pieno contatto con la natura.

La lineup 2025: artisti internazionali e grandi nomi in arrivo

La lineup è ancora in fase di definizione, ma sono già stati annunciati alcuni dei protagonisti della XIII edizione.

Il 12 agosto si esibiranno Lucio Corsi, Marco Castello e gli Isaac Delusion.

Il 13 agosto sarà la volta di Chalk e Joan Thiele.

Il 14 agosto, sul palco saliranno Dov’è Liana ed Ekkstacy.

Nuovi artisti verranno svelati nei prossimi mesi, con un programma che promette di portare sul palco il meglio della musica indipendente e alternativa.