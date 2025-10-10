Reggio, Villa Arangea cerca personale: le figure richieste e come candidarsi

A Reggio Calabria c’è un luogo dove il profumo di dolci apre le giornate e il caffè è ancora un rito. È Villa Arangea, pasticceria rilanciata dall’Emily’s Group della famiglia Crucitti.

In questi mesi, lo storico bar ha conquistato nuovi clienti, fidelizzato affetti antichi, ampliato la sua offerta e migliorato i suoi standard. E ora è arrivato il momento di compiere un nuovo passo: ampliare la squadra, rafforzare il laboratorio, formare nuove figure professionali pronte a condividere una visione fatta di artigianalità, passione, qualità e futuro.

Un’opportunità per chi ama il mestiere: Villa Arangea cerca personale

Villa Arangea è alla ricerca di pasticcieri, aiuto pasticcieri e banconisti da inserire nel proprio organico. Figure professionali che vogliano crescere all’interno di un contesto dinamico, attento ai dettagli e orientato all’eccellenza.

Non si tratta solo di un lavoro: è un’occasione per entrare in una realtà che ogni giorno racconta una storia fatta di lievitazioni lente, creme perfette, sfoglie croccanti, gelati d’autore e caffè che profumano di Napoli. È l’opportunità per chi ha talento e conosce già il mestiere e vuole mettersi in gioco in un progetto serio, strutturato e in continua evoluzione.

La filosofia di Villa Arangea è semplice: il prodotto finale è lo specchio della squadra che lo realizza. Per questo, ogni membro dello staff è una risorsa preziosa, valorizzata e sostenuta.

Chi entra a far parte di Villa Arangea non trova solo un posto di lavoro, ma una famiglia di professionisti appassionati.

Le figure richieste

Villa Arangea seleziona:

Pasticcieri con esperienza o formazione nel settore artigianale;

Aiuto pasticcieri , motivati e con esperienza;

Banconisti solari, dinamici, professionali, con attenzione al cliente e passione per il buon servizio.

In tutti i casi si richiede serietà, puntualità, voglia di crescere, spirito di squadra e amore per il lavoro ben fatto.

“Unisciti a noi”

Villa Arangea è un progetto in espansione. Ma il segreto vero – quello che fa la differenza ogni giorno – resta sempre lo stesso: le persone.

Per candidarsi chiamare i numeri 0965641021 o 3283891820.