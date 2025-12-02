‘Come in una favola’ ora anche a Reggio: ecco l’atelier che trasforma i sogni in realtà

Non solo un negozio. Non solo un atelier. Ma un posto dove la scelta dell’abito diventa un pezzo di vita.

A qualche giorno dai due eventi inaugurali, l’atelier “Come in una Favola” Reggio Calabria ha già conquistato le future spose, gli sposi e le famiglie che desiderano vivere un’esperienza unica nel suo genere.

“Come in una favola”: un sogno diventato realtà

Dietro le grandi storie c’è sempre qualcuno che ci ha creduto fortemente. Per “Come in una Favola” a Reggio Calabria, quel qualcuno è Agnese Bertullo che ha voluto portare in città un concept completamente nuovo: abiti da sposa, sposo e cerimonia—anche per bambine—di alta moda, venduti con sconti fino al 70-80% rispetto al prezzo di listino.

“Sono emozionata e felice perché abbiamo raggiunto un traguardo tanto sperato. Ci è voluto tempo, ma oggi siamo qui”.

Leggi anche

Un concept nuovo per Reggio Calabria

Gli atelier di alta moda non mancano in città. Ma uno strutturato su un’offerta di pezzi unici, firmati, acquistabili con sconti così importanti—questo sì, mancava.

“È un sogno per me, ma è soprattutto un sogno per tutte le future spose e i futuri sposi. Un concept nuovo per il nostro territorio: abiti prestigiosi, brand importanti, che si possono acquistare con sconti fino al 70-80%. È una meravigliosa opportunità”.

L’emozione del toccare un abito che si è visto solo sulle riviste o sulle passerelle. La sorpresa del prezzo.

L’unicità del pezzo. Per molte clienti è stato amore a prima vista.

L’esperienza one-shot: l’attimo in cui nasce la favola

Una delle caratteristiche più particolari dell’atelier è l’esperienza one-shot, un appuntamento unico e decisivo.

Gli abiti, infatti, sono pezzi unici. Non esistono doppioni. Se una cliente si innamora di un modello, quello è il momento per sceglierlo.

“Chi prenota un appuntamento deve essere consapevole che si tratta di un’opportunità unica e, spesso, irripetibile. Se senti che quello è il tuo abito, non lo devi perdere”.

E forse è proprio questo che rende l’esperienza così intensa: il batticuore, la scelta, la consapevolezza di un momento che non torna.

Due giornate che Reggio Calabria non dimenticherà

L’inaugurazione è stata divisa in due tappe: una festa di presentazione e, a seguire, il giorno dell’apertura ufficiale alle vendite. Un evento straordinario che ha visto la presenza di Anna Zampetti, fondatrice del brand, arrivata appositamente in città.

La sua presenza ha dato all’atelier un valore ancora più simbolico: la donna che ha creato il marchio ha visto con i propri occhi l’entusiasmo delle clienti reggine.

E la sorpresa più attesa?

La famosa estrazione da favola che permette alle clienti di pescare una pallina dal pallottoliere e scoprire un premio: tutte le palline sono vincenti ed una regala persino l’abito appena scelto.

La regia dell’inaugurazione: la firma di ElleP Event

Dietro la magia dell’inaugurazione c’è anche la mano di ElleP Event & Wedding, l’agenzia che ha curato l’intero concept dell’opening. Laura Pizzimenti, fondatrice e organizzatrice dell’evento, ha raccontato a CityNow il significato di questo progetto:

“Per me è stato un vero onore. Agnese si è rivolta a me per sviluppare l’idea e trasformarla in un evento capace di valorizzare l’essenza dell’atelier. Volevamo creare un opening che raccontasse una favola, che parlasse ai cuori delle persone e che rispecchiasse i contenuti del negozio”.

Pizzimenti ha poi sottolineato quanto creda nel valore umano e professionale della titolare e nel potenziale del progetto:

“Ho sempre sostenuto chi investe nel nostro territorio e, in particolare, nell’imprenditoria femminile. Credo in Agnese, nelle sue capacità e nella visione di ‘Come in una Favola’. È un concept nuovo per il settore sposa e cerimonie, un modo diverso e più accessibile di vivere la moda”.

Un racconto che si intreccia perfettamente con lo spirito dell’atelier: unire bellezza, qualità e possibilità reali, dando vita a una favola che non smette di crescere.

La favola continua

Dopo l’emozione dell’inaugurazione, l’atelier è ora ufficialmente operativo.

Agnese invita tutte le future spose a entrare, curiosare, toccare i tessuti, vivere la magia.

“Vi aspettiamo tutti. Siamo aperti dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 10 alle 20. Venite a conoscerci, venite a vedere con i vostri occhi. Non vediamo l’ora di condividere con voi la magia dell’acquisto del vostro abito da sogno”.

Maggiori informazioni

Come in una favola si trova in via Demetrio Tripepi 103-105, Reggio Calabria.

Per prenotare il proprio appuntamento è necessario accedere al sito, selezionando il punto vendita di Reggio Calabria.

Il consiglio è quello di seguire il brand su Instagram, per rimanere costantemente aggiornate su novità e sorprese.