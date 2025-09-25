Reggio, nuovo corso di ‘Assistente educativo’ alla Coop. Libero Nocera

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” di Reggio Calabria ricorda che sono aperte le iscrizioni per l’edizione di settembre 2025 del Corso di formazione per Assistente Educativo, un’opportunità per formarsi come Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità.

Questo corso è pensato per coloro che desiderano entrare in un settore in forte crescita e fare la differenza nella vita di bambini e ragazzi con disabilità. L’Assistente Educativo è una figura chiave nel contesto scolastico e non solo.

Il corso di assistente educativo alla Coop Libero Nocera

Il corso di formazione ha una durata complessiva di 600 ore ed è suddiviso in una parte teorica di 188 ore e una pratica di 412 ore, che comprende attività pratiche e uno stage presso strutture educative e socio-assistenziali. Durante la parte teorica, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie in pedagogia, normative e tecniche di comunicazione. La parte pratica, invece, offre un’esperienza diretta sul campo, fondamentale per sviluppare la professionalità richiesta dal ruolo.

Al termine del corso, coloro che avranno completato almeno il 70% delle ore previste e superato le prove di esame riceveranno un Attestato di Qualifica valido ai sensi della Legge 845/78, che consente di operare in ambito educativo, scolastico e socio-assistenziale.

Il corso rappresenta un’occasione imperdibile per acquisire una qualifica professionale riconosciuta e avere la possibilità di entrare in un settore altamente richiesto. La figura dell’Assistente Educativo è fondamentale per l’inclusione sociale delle persone con disabilità, un tema di grande rilevanza nella società contemporanea.

Inoltre, il corso è rivolto a chi desidera lavorare a stretto contatto con i bambini e gli adulti con difficoltà, migliorando la loro qualità della vita e contribuendo al loro sviluppo.

Cosa serve per partecipare?

Il corso è aperto a tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni e che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La partecipazione al corso prevede un contributo di €1.300,00, con possibilità di rateizzazione, rendendo l’opportunità formativa accessibile a tutti.

Le iscrizioni per l’edizione di settembre 2025 sono in fase di ultimazione, quindi affrettati: i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di diventare un professionista dell’assistenza educativa, una carriera che unisce passione e impegno sociale.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte presso la sede della Cooperativa Libero Nocera, in Via Modena 14, 89133 Reggio Calabria. La segreteria didattica è disponibile per fornire tutte le informazioni necessarie e per assistere nella compilazione della domanda. Gli orari di apertura della segreteria sono:

Lunedì e Mercoledì: 15:00 – 19:00

Martedì, Giovedì e Venerdì: 9:00 – 13:00

Per maggiori dettagli, è possibile contattare la segreteria al numero 0965.622926 o inviare una mail a direzione@liberonocera.it.

Non perdere l’occasione di costruire il tuo futuro nel mondo dell’assistenza educativa: iscriviti subito! Le iscrizioni si chiuderanno presto!