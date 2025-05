Reggio, al via il laboratorio esperienziale per aspiranti DJ: aperte le iscrizioni

Il Comune di Reggio Calabria promuove il laboratorio per giovani aspiranti deejay. Iscrizioni aperte fino al 30 maggio. Come presentare domanda

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione al laboratorio esperienziale SUNSETLAND DJ, un nuovo percorso formativo rivolto ai giovani della città di Reggio Calabria, promosso all’interno del Centro Giovanile “GenerATTIVI” presso la Galleria Zaffino.

L’iniziativa è pensata per offrire ai giovani tra i 18 e i 35 anni l’opportunità di sviluppare competenze artistiche e professionali nel campo musicale e creativo, promuovendo la loro partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale e culturale della città.

Creatività, inclusione e formazione: un progetto pensato per i giovani

Il laboratorio mira a coinvolgere in particolare i giovani in condizioni di disagio o rischio di esclusione sociale, puntando sull’empowerment e sull’acquisizione di abilità utili anche in ambito professionale.

«Si tratta di un corso preoccupazionale che finanziamo con il Pn Metro Plus – ha spiegato l’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo – per dare ai giovani reggini una concreta opportunità di crescita attraverso la musica. Il laboratorio si terrà nel Centro GenerATTIVI, un immobile confiscato alla ’ndrangheta e restituito alla comunità dopo essere stato riqualificato e arredato con attrezzature professionali.»

Leggi anche

Opportunità di esibirsi all’Arena dello Stretto

Romeo ha annunciato che, al termine del percorso formativo, i giovani partecipanti avranno anche la possibilità di esibirsi dal vivo in un DJ set estivo presso l’Arena dello Stretto, insieme a DJ affermati e professionisti del settore.

«Vogliamo dare loro strumenti reali per diventare protagonisti del loro futuro, in un ambito creativo e in continua evoluzione come quello musicale», ha aggiunto l’assessore.

Oltre alla formazione tecnica, il laboratorio promuoverà anche valori fondamentali come la responsabilità e l’autonomia.

Chi può partecipare

I laboratori sono aperti a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado o in possesso del relativo diploma. I ragazzi tra i 13 e i 17 anni potranno partecipare in qualità di “uditori”, a condizione di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 maggio 2025. La domanda di partecipazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it con oggetto: “Domanda di partecipazione al Laboratorio SUNSETLAND DJ”.

Per tutte le informazioni relative alla procedura di iscrizione è possibile consultare l’Avviso Pubblico e allegato il Modello A.

Il Comune invita i giovani a cogliere questa occasione unica per formarsi, esprimere il proprio talento e diventare protagonisti del cambiamento.